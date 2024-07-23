У додатку "Резерв+" деякі отримали спеціальну позначку: для чого вона і як виглядає

Спеціальну позначку можна побачити на головній сторінці

У громадян, які своєчасно оновили військово-облікові дані у 60-денний строк, який було відведено на це, отримали спеціальну позначку у додатку "Резерв+".

Про це повідомила заступник міністра оборони України Катерина Чорногоренко, пише LIGA.net. За її словами, для отримання спеціальної мітки необхідно мати додаток останньої версії та оновити документ. Його можна оновити у Play Market на Android та App Store на IOS.

Після на головній сторінці програми під написом "військово-обліковий документ" у всіх, хто вчасно оновив дані, з’явилася галочка та напис "Дані уточнено вчасно".

Такий самий напис з’явиться і в повній інформації про документ. Щоб її побачити необхідно:

натиснути три точки;

потім перейти у повну інформацію;

проскролити вниз.

Також повні дані будуть видно, якщо відсканувати QR-код: він відкривається, якщо один раз тапнути по документу.

Додаток "Резерв+": що про нього відомо

Це офіційний додаток від Міністерства оборони України, який став доступним 18 травня 2024 року. Його можна завантажити App Store або Google Play.

За допомогою "Резерв+" військовозобов’язаним можна оновити свої військово-облікові дані без особистого візиту до ТЦК та ЦНАПу. При цьому, що важливо, оновлення даних таким шляхом є рівносильним оновленню через ЦНАП або ТЦК.

Після інсталяції програми на екрані привітання буде запропоновано авторизуватися за допомогою BankID, підтвердити або уточнити персональні дані, а також задати пароль або налаштувати FaceID/відбиток пальця для входу в "Резерв+". Зазначимо, що авторизація через BankID наступних банків: "ПриватБанк", "Ощадбанк", Monobank, "Райффайзен Банк", "УкрСиббанк", ПУМБ, "Сенс-банк" та "А-Банк".

18 червня у додатку з’явилася нова функція – електронний військово-обліковий документ. Це дозволить військовозобов’язаним не носити з собою паперовий військовий квиток, а за необхідності користуватися програмою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що означає статус "у розшуку" у додатку "Резерв+". Є кілька причин, з яких громадянин міг його дати.