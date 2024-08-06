Установа МОН замовила підручники за завищеною у 4 рази вартістю у компанії, якій менше року — ЗМІ

Журналісти звернули увагу на дивності під час закупівлі

На ринку української навчальної літератури з’явилося нове видавництво. ТОВ "Видавництво Атлант" з’явилося менш як рік тому, проте вже встигло отримати понад сотню замовлень від Міністерства освіти на 180 мільйонів гривень.

Як йдеться у розслідуванні NGL, лише за останні два місяці "Інститут модернізації складу освіти" уклала 83 угоди на 163 мільйони гривень. При цьому угоди укладалися без тендерів.

Одним з прикладів є видання підручника "Здоров’я, безпека та добробут" за 5,4 мільйона гривень, з яких 4,8 мільйона йде безпосередньо на друк.

Журналісти звернулися до чотирьох друкарень та дізналися, що ті готові надрукувати такі ж обсяги книг за вартістю від 871,2 тисячі гривень до 2,082 мільйона гривень. При цьому найнижчу ціну оголосила харківська друкарня ТОВ "ПЕТ" ("Побутелектротехніка").

У розслідуванні наголошують, що саме там "Атлант" надрукував усі свої підручники за торішніми контрактами. Автори матеріалу підрахували, що з усіма супутніми видатками для бюджету один підручник мав коштувати 109 гривень, але натомість їх закуповують по 455.

"Звичайно, варто було б детально аналізувати кожну з цих угод, але переглянувши надіслані вами техзавдання та планові калькуляції, можу впевнено сказати, що вартість завищена вдвічі-втричі, а то й більше. Це очевидно будь-кому на нашому ринку", — розповів керівник одного з підприємств, яке також користується послугами "ПЕТ".

Директор "Атланта" Лєля Мінакова у письмовій відповіді журналістам повідомила, що факту завищення вартості немає.

Журналісти зазначають, що власниками "Атланта" є бізнесмени, які вже давно відомі на ринку — власник видавництв "Основа" та "Ранок" Віктор Круглов, власник видавництва "Генеза" Олег Фурман та власник видавничого центру "Оріон" Олег Костенко.

Зазначені видавництва протягом кількох років отримували понад половину всіх грошей, які уряд виділяв на шкільні підручники. У 2024 році "Ранок" і "Генеза" отримали від Міносвіти 190 і 170 мільйонів гривень відповідно, а на третє місце лише за два місяці вийшов "Атлант" з показником у 163 мільйони.

Директор "Атланта" Лєля Мінакова була заступником голови найбільшої української видавничо-поліграфічної компанії "Укрвидавполіграфія".

Як повідомлялося раніше, у Запорізькій області було скасовано договір на ремонт дороги Т-08-15 Більмак через численні порушення, виявлені під час аудиту. Загальна сума тендеру становила 1,3 мільярда гривень, але завдяки своєчасним діям вдалося уникнути розтрати майже 700 мільйонів гривень.