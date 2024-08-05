МОЗ скасує ще два скандальних тендери "Охматдиту": чим це пояснили

На нагляд за будівництвом хотіли витратити мільйони

Ще два тендери на інженерно-консультаційні послуги та технічний нагляд за виконанням ремонту в дитячій лікарні "Охматдит" скасують. На це планували витратити 14 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я. Там наголосили, що жодних договорів за результатами тендеру, проведеного БФ "Охматдит — Здорове дитинство", підписано не було. Також наразі не витрачено жодної копійки з зібраної на відновлення "Охматдиту" суми коштів.

У МОЗ пояснили, що відповідно до настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, вартість послуг з технагляду та інженерно-консультаційних послуг визначається в межах відсоткових значень від очікуваної вартості робіт з будівництва. Тому, зважаючи на те, що був скасований тендер на проведення ремонтних робіт, скасовуються і супутні тендери, які були оголошені "Охматдитом".

Зокрема, мова йде про:

послуги з виконання технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на об’єкті: "Поточний ремонт (невідкладний) фасаду та внутрішнього опорядження будівлі Сучасного лікувально-діагностичного комплексу НДСЛ "Охматдит" МОЗ України" на суму 5 215 000 грн;

інженерно-консультаційні послуги за виконанням будівельних робіт на об’єкті: "Поточний ремонт (невідкладний) фасаду та внутрішнього опорядження будівлі Сучасного лікувально-діагностичного комплексу НДСЛ "Охматдит" МОЗ України" на суму 9 350 000 грн.

У міністерстві також повідомили, що договори в рамках цих конкурсів не підписано та підписуватись не будуть. Всі кошти, зібрані на рахунках фонду для відбудови "Охматдиту", будуть переведені на рахунок самої лікарні. Для проведення робіт з відновлення пошкодженого сучасного корпусу лікарні буде оголошено новий тендер на майданчику Prozorro, який буде проведений з урахуванням всіх законодавчих вимог.

У МОЗ також зазначили, що для забезпечення більшої прозорості та підконтрольності громадськості всіх процесів відновлення вже працюють над створенням Ради з відновлення. До складу ради увійдуть представники найбільших донорів, представники Охматдиту, МОЗ, пацієнтської спільноти, антикорупційних організацій, професійних асоціацій.

Рада з відновлення погодить основні кваліфікаційні вимоги до будівельних компаній та критерії, за якими здійснюватиметься вибір підрядника для виконання робіт. Після проведення конкурсу на Prozorro та підписання відповідного договору про закупівлю робіт з відновлення зможуть бути оголошені нові торги на послуги з технагляду та інженерно-консультаційні послуги за виконанням будівельних робіт.

Нагадаємо, журналісти проєкту "Наші гроші" з'ясували, що переможцем тендеру на ремонт корпусу "Охматдиту" обрали компанію "Буд-технолоджі". Їхня пропозиція була третя за дорожнечею — 307 млн грн.

Це викликало неабияке невдоволення в суспільстві. Згодом було прийнято рішення про проведення нового тендеру на проведення поточного ремонту та внутрішнього опорядження будівлі "Охматдиту".