Учреждение МОН заказало учебники по завышенной в 4 раза стоимости у компании, которой меньше года — СМИ

Журналисты обратили внимание на странности при закупках

На рынке украинской учебной литературы появилось новое издательство. ООО "Издательство Атлант" появилась менее года назад, однако уже успела получить более сотни заказов от Министерства образования на 180 миллионов гривен.

Как говорится в расследовании NGL, лишь за последние два месяца "Институт модернизации состава образования" заключила 83 сделки на 163 миллиона гривен. При этом сделки заключались напрямую без заключения тендеров.

Одни из примеров является издание учебника "Здоровье, безопасность и благополучие" за 5,4 миллиона гривен, из которых 4,8 миллиона идет непосредственно на печать.

Журналисты обратились к четырем типографиям и узнали, что те готовы напечатать такие же объемы книг по стоимости от 871,2 тысячи гривен до 2,082 миллиона гривен. При этом самую низкую цену объявила харьковская типография ООО "ПЭТ" ("Побутелектротехніка").

В расследовании подчеркивают, что именно там "Атлант" распечатал все свои учебники по прошлогодних контрактах. Авторы материала подсчитали, что со всеми сопутствующими расходами для бюджета один учебник должен был обойтись в 109 гривен, но вместо того, их закупают по 455.

"Конечно, стоило бы детально анализировать каждое из этих соглашений, но просмотрев присланные вами техзадания и плановые калькуляции, могу уверенно сказать, что стоимость завышена в два-три раза, а то и больше. Это очевидно любому на нашем рынке", — рассказал руководитель одного из предприятий, которое тоже пользуется услугами "ПЭТ".

Директор "Атланта" Леля Минакова в письменном ответе журналистам сообщила, что факта завышения стоимости нет.

Журналисты отмечают, что владельцами "Атланта" являются бизнесмены, которые уже давно известны на рынке — владелец издательств "Основа" и "Ранок" Виктор Круглов, владелец издательства "Генеза" Олег Фурман и владелец издательского центра "Орион" Олег Костенко.

Указанные издательства в течение нескольких лет получали более половины всех денег, которые правительство выделяло на школьные учебники. В 2024 "Ранок" и "Генеза" получили от Минобразования 190 и 170 миллионов гривен соответственно, а на третье место лишь за два месяца вышел "Атлант" с показателем в 163 миллиона.

Директор "Атланта" Леля Минакова была заместительницей главы крупнейшей украинской издательско-полиграфической компании "Укрвидавполіграфія".

Как сообщалось ранее, в Запорожской области был отменен договор на ремонт дороги Т-08-15 Бильмак из-за многочисленных нарушений, выявленных во время аудита. Общая сумма тендера составила 1,3 миллиарда гривен, но благодаря своевременным действиям удалось избежать растраты почти 700 миллионов гривен.