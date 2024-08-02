Митниця, Рада і не тільки: українці визначили топ корумпованих сфер

Цікаві результати стосовно поліції

Українці вважають, що найбільш корумпованими інституціями є митниця, Верховна Рада та уряд. Про це йдеться в опитуванні Національного Демократичного Інституту (НДІ) та Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Понад половина опитаних (51%) назвали митницю однією з найбільш корумпованих сфер, ще 48% та 32% відповідно проголосували за Верховну Раду та Уряд. Результати опитування опубліковані на офіційному сайті КМІС.

Найкорумпованіші інституції та сфери згідно з опитуванням

В опитуванні респондентам пропонували обрати до трьох сфер чи інституцій, які вони вважають найбільш корумпованими. У першу п’ятірку, окрім митниці, Верховної Ради та Уряду, також увійшли поліція та медицина.

Результати опитування стосовно найбільш корумпованих сфер та інституцій виглядають так:

Митниця ― 51%;

Верховна Рада ― 48%;

Уряд ― 32%;

Національна поліція ― 27%;

Медицина ― 23%;

Органи місцевого самоврядування ― 22%;

Армія ― 19%.

Найнижчий рівень корупції, за результатами опитування, в бізнесі, медіа та освіті.

Інфографіка НДІ та КМІС

У респондентів також запитували, які інституції та організації ефективно борються з корупцією. Четверо з десяти вважають, що це самі громадяни. 37% опитаних впевнені, що з цим ефективно справляється НАБУ. Кожен третій (по 30%) вважають найбільш результативною роботу Центру протидії корупції та поліції.

У перелік ефективних борців проти корупції також потрапили ЗМІ. Це "Бігус.Інфо" (28%), "Наші гроші" (25%) та "Слідство.Інфо" (21%).

Цікаві результати опитані показують стосовно поліції. З однієї сторони, 27% вважають її однією з найбільш корумпованих інституцій. Третина, тобто 30%, протилежної думки. Вони вважають, що поліцейські навпаки ефективно борються з корупцією.

Зазначимо, що соціальне дослідження проходило з 8 по 25 травня. Респондентів опитували телефоном.

У НАЗК хочуть провести опитування щодо корупції. Вже відомо, хто виграв тендер на суму понад 1,7 мільйона гривень.

Раніше "Телеграф" писав про інший скандальний тендер. Йдеться про відновлення нового корпусу "Охматдиту". Виграла пропозиція від компанії, яка не має потрібного обладнання для виконання робіт. На скандал відреагували у МОЗ, міністр особисто пообіцяв звітувати за кожну гривню.