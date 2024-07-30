Знайшли порушень на 700 млн: у Запорізькій області скасували скандальний дорожній тендер

Тендер на суму 1,3 мільярда гривень скасували

Тендери в Україні часто стають предметом скандалів через численні порушення. Навіть з впровадженням системи ProZorro, яка мала б забезпечити прозорість процесу, посадовці знаходять способи маніпулювати процесом.

В Запорізькій області скасували угоду на ремонт дороги Т-08-15 Більмак через численні порушення, виявлені під час аудиту. Загальна сума тендеру становила 1,3 мільярда гривень, але завдяки своєчасним діям вдалося уникнути неправомірного витрачання майже 700 мільйонів гривень.

Виявлені порушення

Держаудитслужба провела ретельний моніторинг тендера на ремонт дороги в системі Prozzoro. Аудитори виявили, що виконавець майбутніх робіт не надав цілу низку необхідних підтвердних документів. Це стало основною причиною для початку розслідування.

Після виявлення порушень, Службу автомобільних доріг у Запорізькій області зобов'язали усунути недоліки. Однак, замість виконання вимог, держкомпанія вирішила подати до суду, де програла справу. Це призвело до розірвання угоди на ремонт дороги.

В результаті скасування угоди, посадовця, який займався тендерами, було звільнено. Вартість виконаних робіт на цей час становить 456 мільйонів гривень, що значно менше від початково оголошеної суми в 1,3 мільярда гривень. Таким чином, вдалося запобігти неправомірному витрачанню майже 700 мільйонів гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав, що "Укрпошта" збирається ремонтувати старі фургони державним коштом. За кошти, оголошені в тендері, можна придбати майже 78 нових автівок.