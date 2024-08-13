Повістка поштою: за яких умов вважається врученою
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Цей вид повісток вважатиметься врученим навіть без підпису одержувача
З 18 липня в Україні набули чинності нові правила вручення повісток. Тепер їх можуть надсилати громадянам поштою.
Важливо розуміти, коли така повістка вважається врученою. Про це пише РБК-Україна.
Повістка вважається врученою:
- в день отримання поштового відправлення особою, що підтверджується документами від поштового оператора;
- в день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення;
- в день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання.
Також у ЗМІ пояснили, коли повістка вважається правильно врученою особисто в руки. Практично повістку можуть вручити скрізь: вдома, на роботі, на вулиці, на блокпостах тощо. Головне, щоб при врученні були дотримані вимоги щодо фіксації процесу:
- особистий підпис про отримання повістки, відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом, у тому числі відеозапис доведення акта відмови від отримання повістки, а також відеозапис відмови резервіста або військовозобов’язаного у спілкуванні з особою, уповноваженою вручати повістки.
Зазначимо, якщо ж ви не встигли уточнити свою адресу проживання протягом 60 днів, повістку можуть надіслати за старою адресою.
Раніше "Телеграф" писав, що жителі однієї з областей почали отримувати перші "суперповістки". Якщо людина не з’явиться за повісткою в зазначений час, їй загрожує адміністративна відповідальність.