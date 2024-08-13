Жителі однієї з областей почали отримувати перші "суперповістки": як вони працюють

Якщо людина не з’явиться за повісткою в зазначений час, їй загрожує адміністративна відповідальність

В одній з областей України військовозобов’язаним уже почали розсилати так звані "суперповістки". Це — розсилання повісток поштою, і вони вважаються врученими навіть без підпису одержувача.

Такі повістки вже отримують мешканці Волинської області. Про це повідомила пресофіцер Волинського ТЦК та СП Уляна Кравчук у коментарі "ВСН".

"Так, резервістам та військовозобов’язаним надсилаються повістки на оновлення військово-облікових даних поштою рекомендованим листом на адресу, яка вказала особа в територіальному центрі або ж за останнім місцем реєстрації", — розповіла вона.

Повістка вважається врученою, якщо її отримав військовозобов’язаний і є підтверджуючий документ від поштового оператора. Також повістка вважається врученою й у разі, якщо є відмітка про відмову отримати рекомендований лист з нею, або якщо листоноша не застав військовозобов’язаного за адресою відправки листа і поставив відповідну позначку.

"Хочу наголосити, що така повістка буде вважатися належним чином врученою навіть у тому випадку, коли адресат з якихось причин не зміг її отримати", – наголосила Кравчук.

Вона нагадала, що якщо людина не з’явиться за повісткою в зазначений час, їй загрожує адміністративна відповідальність. РТЦК виносить ухвалу про накладення на порушника штрафу. Цю постанову надсилають рекомендованим листом на ту ж адресу, куди приходив повістка.

Пресофіцер наголосила, що щоразу сплачуючи цей штраф уникнути мобілізації не вийде. Адміністративне покарання не звільняє від неї.

Раніше "Телеграф" повідомляв, хто з українців зараз отримає повістку в першу чергу. Представник МОУ Дмитро Лазуткін розповів, кого найбільше зараз потребують ЗСУ.