Мобілізація в Україні: де проходити ВЛК, якщо працюєш в іншому місті

Призвати на службу можуть незалежно від місця реєстрації

В Україні триває загальна мобілізація, тому питання проходження військово-лікарської комісії є актуальним для багатьох чоловіків призовного віку. Виникає багато запитань щодо того, де саме проходити ВЛК, якщо місце реєстрації та роботи різні.

Як розповіла Лариса Козак, офіцер сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського ТЦК СП, проходити ВЛК потрібно за місцем реєстрації. Тобто, якщо чоловік зареєстрований в одному місті, а працює в іншому, йому доведеться їхати за висновком до свого ТЦК.

Що робити, якщо призовника затримали за місцем роботи?

У такому випадку його можуть доставити до місцевого ТЦК для проходження медичної комісії. Якщо з’ясується, що він не підлягає призову, то зможе пройти ВЛК у своєму ТЦК.

Важливо розуміти, що рішення про проходження ВЛК приймає начальник ТЦК. Не можна самостійно обирати місце проходження комісії. Це потребує формальних підстав та погоджень.

А от призов на військову службу можливий незалежно від місця перебування на військовому обліку.

Нагадуємо, як військовозобов'язаним за кордоном оновити дані. Особа може надіслати повідомлення про зміну даних шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу ТЦК за місцем перебування на військовому обліку або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (за наявності).

Раніше "Телеграф" писав, чи можна оновити військово-облікові дані у серпні та чим це загрожує. Є великий шанс нарватися на штраф.