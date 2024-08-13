Повестка по почте: при каких условиях считается врученной
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Этот вид повесток будет считаться врученным даже без подписи получателя
С 18 июля в Украине вступили в силу новые правила вручения повесток. Теперь их могут отправлять гражданам по почте.
Важно понимать, когда такая повестка считается врученной. Об этом пишет РБК-Украина.
Повестка считается врученной:
- в день получения почтовой отправки лицом, подтверждаемым документами от почтового оператора;
- в день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовую отправку;
- в день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства.
Также в СМИ объяснили, когда повестка считается правильно врученной лично в руки. Практически повестку могут вручить везде: дома, на работе, на улице, на блокпостах и т.д. Главное, чтобы при вручении были соблюдены требования по фиксации процесса:
- личную подпись о получении повестки, видеозапись вручения повестки или ознакомление с ее содержанием, в том числе видеозапись доказывания акта отказа от получения повестки, а также видеозапись отказа резервиста или военнообязанного в общении с лицом, уполномоченным вручать повестки.
Отметим, если вы не успели уточнить свой адрес проживания в течение 60 дней, повестку могут отправить по старому адресу.
Ранее "Телеграф" писал, что жители одной из областей начали получать первые "суперповестки". Если человек не явится за повесткой в указанное время, ему грозит административная ответственность.