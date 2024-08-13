Повестка по почте: при каких условиях считается врученной

Этот вид повесток будет считаться врученным даже без подписи получателя

С 18 июля в Украине вступили в силу новые правила вручения повесток. Теперь их могут отправлять гражданам по почте.

Важно понимать, когда такая повестка считается врученной. Об этом пишет РБК-Украина.

Повестка считается врученной:

в день получения почтовой отправки лицом, подтверждаемым документами от почтового оператора;

в день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовую отправку;

в день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства.

Также в СМИ объяснили, когда повестка считается правильно врученной лично в руки. Практически повестку могут вручить везде: дома, на работе, на улице, на блокпостах и т.д. Главное, чтобы при вручении были соблюдены требования по фиксации процесса:

личную подпись о получении повестки, видеозапись вручения повестки или ознакомление с ее содержанием, в том числе видеозапись доказывания акта отказа от получения повестки, а также видеозапись отказа резервиста или военнообязанного в общении с лицом, уполномоченным вручать повестки.

Отметим, если вы не успели уточнить свой адрес проживания в течение 60 дней, повестку могут отправить по старому адресу.

Ранее "Телеграф" писал, что жители одной из областей начали получать первые "суперповестки". Если человек не явится за повесткой в указанное время, ему грозит административная ответственность.