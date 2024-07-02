Не отримати неможливо: у липні українцям почнуть приходити "суперповістки" від ТЦК, що це таке

Правила вручення повісток дуже змінилися

У період мобілізації військовозобов’язаним видають повістки різного типу. Раніше документ вважався врученим, якщо на ньому особисто розписалася людина. Тепер повістки зможуть надсилати поштою і вони вважатимуться врученими навіть без підпису одержувача.

Про це йдеться в матеріалі "Телеграфа" під назвою "Суперповістки, штрафи в 17 тисяч, та мобілізація студентів. Головні зміни на заклик у липні".

Це нововведення діятиме з 17 липня поточного року. З цього часу ТЦК та СП зможуть надсилати повістки поштою. Документ вважатиметься врученим навіть тоді, коли особа відмовиться його забрати, або якщо пошта поставила відмітку про відсутність особи на адресу місця проживання.

Повістки будуть надсилати за адресою проживання, вказаною під час оновлення даних. Якщо людина не оновила дані, документ можуть надіслати за місцем "прописки". Все інше буде вважатися проблемами одержувача, оскільки за законом військовозобов'язані повинні були оновити дані до 16 липня.

Раніше ми розповідали, доки будуть видавати повістки на вулицях. Також "Телеграф" писав, коли вручають "бойову" повістку.