Як дізнатися, чи накладено арешт на майно через несплату штрафу від ТЦК

Існує декілька способів перевірити інформацію

Українці, які ухиляються чи порушують правила військового обліку, можуть бути оштрафовані. Якщо не сплатити штраф, виконавча служба має право накласти арешт на майно боржників для примусового стягнення заборгованості.

Громадяни, які мають борги перед ТЦК, можуть самостійно перевірити, чи не накладено арешт на їхнє майно. Це можливо зробити через декілька ресурсів.

Перший спосіб — у Єдиному реєстрі боржників потрібно ввести ПІБ і дату народження.

За допомогою державної системи АСВП кожен може перевірити, чи є проти нього відкрите виконавче провадження. Ця система містить інформацію про борги, арешти майна та інші виконавчі дії. Вона створена для того, щоб зробити цю інформацію доступною для громадян та захистити її від зловживань.

АСВП є централізованим сховищем для всіх виконавчих документів та дій. Саме тут фіксується повна історія кожного виконавчого провадження.

Для пошуку інформації через систему потрібно ввести:

прізвище, ім’я, по батькові;

рік народження боржника – фізичної особи та прізвище, ім’я, по батькові (за його наявності) стягувача – фізичної особи;

найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань для юридичної особи – боржника та стягувача;

номер виконавчого провадження.

Також дізнатися про наявність штрафу від ТЦК та арешту на майно можна через ресурс Опендатабот.

Раніше "Телеграф" писав, чи можна оскаржити штраф від ТЦК. Для початку потрібно звернути увагу на підстави накладення штрафів, оскільки від цього залежить, чи можливо їх оскаржити в суді.