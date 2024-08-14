Українцям пояснили, чи можна оскаржити штраф від ТЦК

Для цього потрібні законні підстави

Термін для оновлення військово-облікових даних завершився ще 16 липня. Нерідко громадяни, які оновили свої дані за допомогою мобільного застосунку "Резерв+", отримують штрафи у розмірі від 17 до 25 тисяч гривень.

Чи можна оскаржити такий штраф, розповів юрист практики кримінального права юридичної компанії "Ader Haber" Богдан Врублевський. За його словами, для початку потрібно звернути увагу на підстави накладення штрафів, оскільки від цього залежить, чи можливо їх оскаржити в суді.

Наприклад, громадянин оновив свої дані в мобільному додатку "Резерв+" і отримав повідомлення про необхідність особисто з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для уточнення інформації. Однак, прибувши за викликом, він дізнався, що його дані відсутні в базі ТЦК, і на нього вже було накладено штраф.

В іншому випадку, військовозобов'язаний, який втратив свій військовий квиток, скористався додатком "Резерв+" для оновлення даних. Попри це, при відвідуванні ТЦК він також отримав штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Щоб оскаржити подібне рішення, потрібно звертати увагу на:

Неналежне повідомлення про дату, час і місце розгляду справи про адміністративне правопорушення в ТЦК. Згідно зі статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), кожен має право бути присутнім на розгляді справи, що його стосується. Відсутність такого повідомлення порушує це право, позбавляючи людину можливості висловити свою позицію, надати докази на свою користь та скористатися допомогою адвоката.

Необґрунтованість та неправильне складання. Нерідко керівники ТЦК обмежуються загальним переліком порушень законодавства, не надаючи конкретних доказів вини громадянина. Також зустрічаються випадки, коли в постанові неправильно вказані норми закону, які нібито порушила особа. Наприклад, замість чіткого посилання на конкретний пункт або частину статті, вказується лише загальна стаття КУпАП.

Ще однією підставою для оскарження постанови ТЦК може бути перевищення строків притягнення до адміністративної відповідальності. Часто трапляється, що штрафи накладають за порушення, вчинені значно раніше, ніж було складено протокол. Згідно зі статтею 38 КУпАП, адміністративне стягнення за певні правопорушення може бути накладено протягом обмеженого періоду часу. Якщо цей строк минув, постанова ТЦК є незаконною і підлягає скасуванню. Тому військовозобов'язаним варто уважно перевіряти дату вчинення правопорушення, зазначену в постанові, і порівнювати її з датою складання протоколу.

Юрист зазначає, якщо ви виявили у постанові ТЦК про накладення штрафу порушення закону (наприклад, відсутність доказів, неправильне зазначення правових норм, перевищення строків), то таке рішення можна оскаржити в суді. Для цього необхідно подати адміністративний позов протягом 10 днів з моменту отримання постанови. У позові потрібно чітко вказати, які саме закони були порушені при винесенні цього рішення. Якщо ви пропустили цей строк через поважні причини (хвороба, відрядження тощо), його можна поновити в судовому порядку.

Оскаржувати несправедливі штрафи варто, оскільки їхнє ігнорування може призвести до подальших неприємностей, таких як звернення до поліції та оголошення в розшук.

Раніше "Телеграф" писав, чи можна оновити військово-облікові дані у серпні та чим це загрожує. Є великий шанс нарватися на штраф.