Мобілізація жінок: які обов’язки матимуть громадянки після постановки на військовий облік

Жінки мають вчасно повідомляти інформацію про себе

В Україні мобілізація для жінок залишається добровільною, але винятки. Жінки, які стали на військовий облік, зобов’язані виконувати низку обов’язків.

Згідно з законом 3633-IX, жінки виконують військовий обов’язок на рівних засадах із чоловіками. Серед них проходження підготовки, участь у зборах тощо.

Взяття жінок на військовий облік передбачає визначення їх придатності до служби, внесення даних до реєстру та отримання військово-облікового документа. Це означає, що жінки набувають певних обов’язків, зокрема:

прийняття в добровільному порядку (за контрактом) та призов на військову службу;

проходження військової служби;

проходження служби у військовому резерві;

виконання військового обов’язку в запасі;

дотримання правил військового обліку.

Військовий облік обов’язковий для жінок, які мають медичну або фармацевтичну освіту. Після постановки на військовий облік громадянки цих спеціальностей мають такі обов’язки:

проходити підготовку до військової служби та виконувати військовий обов’язок у запасі;

виконувати правила військового обліку;

прибувати за викликом відповідного ТЦК для оформлення військово-облікових документів, а саме посвідчень про приписку до призовних дільниць, військових квитків, тимчасових посвідчень військовозобов'язаних. Також приписки, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов'язаних;

проходити медичний огляд та лікування в лікувально-профілактичних закладах згідно з рішеннями комісії з питань приписки, призовної комісії або військово-лікарської комісії відповідного ТЦК;

вчасно повідомляти інформацію про себе: сімейний стан, стан здоров’я, адреси місця проживання, освіти, місця роботи та посади.

Важливо розуміти, що постановка на військовий облік не означає автоматичний призов на військову службу. Це лише означає, що жінка готова до виконання військового обов’язку у разі потреби.

Законом передбачено, що жінки, які стоять на обліку, можуть бути призвані на службу у воєнний час лише в добровільному порядку. У мирний час військовозобов'язані можуть бути прийняті на військову службу або резерв лише за контрактом, тобто також у добровільному порядку.

Раніше "Телеграф" писав, хто із жінок обов'язково має стати на військовий облік. Військовозобов'язані громадянки також повинні оновити свої військово-облікові дані.