Как узнать, наложен ли арест на имущество из-за неоплаты штрафа от ТЦК

Существует несколько способов проверить информацию

Украинцы, которые уклоняются или нарушают правила военного учета, могут быть оштрафованы. Если не оплатить штраф, исполнительная служба имеет право наложить арест на имущество должников для принудительного взыскания задолженности.

Граждане, имеющие долги перед ТЦК, могут самостоятельно проверить, не наложен ли арест на их имущество. Это можно сделать через несколько ресурсов.

Первый способ – в Едином реестре должников нужно ввести ФИО и дату рождения.

С помощью государственной системы АСВП каждый может проверить, есть ли против него открытое исполнительное производство. Эта система содержит информацию о долгах, арестах имущества и других исполнительных действиях. Она создана для того, чтобы сделать эту информацию доступной гражданам и защитить ее от злоупотреблений.

АССП является централизованным хранилищем для всех исполнительных документов и действий. Именно здесь фиксируется полная история каждого исполнительного производства.

Для поиска информации через систему необходимо ввести:

фамилия, имя, отчество;

год рождения должника – физического лица и фамилия, имя, отчество (при его наличии) взыскателя – физического лица;

наименование, идентификационный код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований для юридического лица – должника и взыскателя;

номер исполнительного производства.

Также узнать о наличии штрафа от ТЦК и ареста на имущество можно через ресурс Опендатабот.

Ранее "Телеграф" писал, можно ли обжаловать штраф от ТЦК. Для начала следует обратить внимание на основания наложения штрафов, поскольку от этого зависит, возможно ли их обжаловать в суде.