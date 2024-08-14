"Давайте без давайте": филолог рассказала, чем заменить это слово в украинском языке

Исключение из своего языка кальки российских выражений, делает речь более изысканной

Руссизмы искажают украинский язык, но некоторые украинцы продолжают использовать их по привычке или от незнания, чем их можно заменить. Например, слово "давай" в украинском языке, в отличие от русского, используется только как глагол.

О том, чем заменить "давай" и "давайте" в украинском языке, рассказала филолог Ольга Васильева. Она пояснила, что в отличие от русского языка, украинский имеет форму повелительного наклонения глагола первого лица множественного числа. А также у нас есть слова "нумо" и "гайда".

Она привела примеры калькированных выражений со словом слова "давай/те" и варианты их замены в украинском языке. Первый вариант — ошибка, а второй — правильный.

Давай підемо на річку! — Ходімо на річку!

Давайте працювати! — Працюймо! Нумо до праці!

Давай потанцюємо! — Гайда танцювати!

В то же время глагол "давайте" в украинском может употребляться в прямом смысле, управляя существительным. Например: "Давайте собаці таблетку, попередньо подрібнивши її та змішавши з вологою їжею".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как прощаться по-украински без русского слова "давайте". Есть много красивых фраз, которые можно сказать на прощание.