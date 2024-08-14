Літній відпочинок - всьо? На кількох пляжах Миколаєва у воді кишкова паличка

Водночас патогенних речовин у воді не виявлено

На кількох пляжах Миколаєва зафіксували значне перевищення допустимого рівня лактозопозитивної кишкової палички. Купатися у таких місцях не рекомендується.

Про це повідомляє міський сайт "Миколаївські новини". Зауважили, що фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб щотижня відстежують якість води на пляжах та рекреаційних зонах міста Миколаєва.

"За результатами аналізу води встановлено, що у районах пляжів "Стрілка", "Чайка" та рекреаційної зони "Намив" перевищення рівня лактозопозитивної кишкової палички у 4,8 раза", — йдеться в повідомленні.

Експерти підкреслюють, що виявлені показники не свідчать про забруднення води у традиційному розумінні. Патогенних речовин, таких як нафта чи хімікати, у воді не знайдено. Однак через невідповідність санітарним вимогам купання у цих місцях не рекомендується.

Також варто нагадати, що згідно з рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 2 червня 2022 року, на період воєнного стану функціонування пляжів та місць масового відпочинку біля води заборонено. Це стосується також використання плавзасобів, водних атракціонів та занять водними видами спорту.

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