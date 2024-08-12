Скільки коштуватиме відпочинок біля Чорного моря: ціни, пляжі та розваги у Коблевому

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Коблеве – один з найпопулярніших курортів України, що розташований на узбережжі Чорного моря. Відсутність великих заводів і густої забудови робить це місце особливо привабливим.

Чисте море, піщані пляжі та безліч розваг щороку заманюють тисячі туристів не лише з України, а й за кордону. "Телеграф" розповідає, що можна знайти в Коблево, скільки там коштує житло та як дістатися до курорту.

Вартість житла

Коблево пропонує широкий вибір житла на будь-який смак і гаманець. Від бюджетних номерів без зручностей до комфортних готелів. Що характерно для Коблевого – відсутність приватного сектора в курортній зоні. Тому ціни на проживання, як правило, нижчі, ніж на інших курортах Чорного моря. Вартість залежить від сезону, відстані до пляжу та рівня комфорту.

Так, в середньому номер "стандарт" для двох у готелі чи на базі відпочинку за ніч обійдеться близько тисячі гривень.

Готель "Перлина" пропонує номер на двох за 1650-1800 грн у липні-серпні, а в кінці сезону ціна впаде до 985 грн.

У готелі "Дельфін" "стандарт" на двох обійдеться в сезон за 1450-1550 грн, у вересні номера коштуватимуть близько 840 грн.

Кемпінг "Хуторок" пропонує двомісний номер за 900-1400 грн, пізніше він коштуватиме удвічі менше — 500-600 грн.

У пансіонаті "Миколаїв" "стандарт" на 2 людини коштує в липні-серпні 1280 грн, а у вересні 680 грн.

Взагалі бюджетним варіантом буде хостел. Номер на двох зі спільним санвузлом обійдеться в сезон не більше 400 грн, а пізніше 220-385 грн.

Пляжі

У Коблевому аж семикілометрова пляжна зона. На відміну від багатьох інших курортів, всі пляжі Коблевого безкоштовні. Вони піщані та мають пологий вхід у море. Це робить відпочинок тут особливо привабливим для сімей з дітьми.

Розваги та інфраструктура

Відпочинок в Коблевому – це не тільки пляж. Тут ви можете покататися на водних лижах, скутері, спробувати дайвінг, відвідати дельфінарій. Для любителів спокійного відпочинку є кінні прогулянки та рибалка. Також курорт славиться одним з найбільших аквапарків в Україні.

На узбережжі Коблевого є безліч закладів: від затишних кафе до галасливих клубів. Для любителів пізнавального відпочинку є екскурсії на винний завод, в заповідники та історичні міста.

Біля моря можна не тільки добре розважитися, а ще й оздоровитися. Морські купання, сонячні ванни, лікувальний морське повітря в поєднанні з фітонцидами соснового бору, який розкинувся на території курорту. По сусідству з Коблевим розташований Тилігульський лиман, де знаходиться джерело лікувальних грязей.

Різниця між українською та Молдавською зонами

Коблеве можна розділити на дві зони, кожна з яких має свою особливу атмосферу. Молдавська зона – це місце для любителів нічного життя та активного відпочинку. Тут розташована більшість розважальних закладів курорту.

Українська частина, навпаки, тихіша і спокійніша, ідеально підходить для сімейного відпочинку. Історично так склалося, що забудова курорту починалася саме з молдавської частини, звідси і її назва.

Як дістатися до Коблевого

Коблеве не має прямого залізничного сполучення з населеними пунктами України. Проте туди можна доїхати автобусом.

Якщо зручно саме залізницею, можна доїхати потягом з Києва, Харкова, Дніпра та інших міст до Миколаєва чи Одеси. А далі – на автобусах або маршрутних таксі. З Одеси близько 60 км, а з Миколаєва 83 км.

Маршрут з Одеси до Коблевого

Також можна поїхати на власному авто. Наприклад, з Києва до Коблевого 526 км, а з Харкова 647 км, з Дніпра ще менше — 404 км.

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