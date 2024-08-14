Летний отдых – всё? На нескольких пляжах Николаева в воде кишечная палочка

В то же время патогенных веществ в воде не обнаружено

На нескольких пляжах Николаева было зафиксировано значительное превышение допустимого уровня лактозоположительной кишечной палочки. Купаться в таких местах не рекомендуется.

Об этом сообщает городской сайт "Николаевские новости". Заметили, что специалисты областного центра контроля и профилактики болезней еженедельно отслеживают качество воды на пляжах и рекреационных зонах Николаева.

"По результатам анализа воды установлено, что в районах пляжей "Стрелка", "Чайка" и рекреационной зоны "Намыв" превышение уровня лактозоположительной кишечной палочки в 4,8 раза", — говорится в сообщении.

Эксперты подчеркивают, что выявленные показатели не свидетельствуют о загрязнении воды в традиционном смысле. Патогенные вещества, такие как нефть или химикаты, в воде не найдены. Однако по несоответствию санитарным требованиям купание в этих местах не рекомендуется.

Также следует напомнить, что согласно решению исполнительного комитета Николаевского городского совета от 2 июня 2022 года, на период военного положения функционирование пляжей и мест массового отдыха возле воды запрещено. Это касается также использования плавсредств, водных аттракционов и занятий водными видами спорта.

К слову, ранее "Телеграф" сообщал о лучших платных пляжах в Киеве, работающих этим летом. Здесь вам готовы предложить чистый песок, комфортабельные лежаки и отличный сервис.