Час для релаксу: найкращі платні пляжі в Києві, які працюють цього літа

Дозвольте собі трохи розслабитися та набратися сил

З приходом літа кияни та гості столиці починають підшукувати цікаві місця для відпочинку. В умовах "кам’яних джунглів" пляжі на берегах Дніпра можуть стати справжнім порятунком у спеку.

І незважаючи на те, що в Києві офіційно пляжний сезон міська влада відкривати не буде, всі бажаючі можуть відпочити на території платних пляжів у межах міста. Тут вам готові запропонувати чистий пісок, комфортні лежаки та відмінний сервіс.

Редакція "Телеграфу" вирішила зібрати для вас найкрасивіші та найоблаштованіші приватні пляжі, які працюють всупереч усім викликам і вже чекають на гостей.

Адреса: Броварський проспект, 5-му

Час роботи: з 10:00 до 22:00 щоденно

Вартість: у будні шезлонг 350 грн/день, бунгало 1500 грн/день; у вихідні дні шезлонг 600 грн/день, бунгало 2500 грн/день

FIFTY Beach Club

Ця локація вважається однією з найінстаграмніших зон відпочинку у Києві. Тут є великий басейн просто неба, шезлонги, лежаки, бунгало, а також вихід до річки і піщаний пляж. Вся локація витримана у рожево-білих кольорах та надихає на яскраві фотосесії.

На піщаному березі гості можуть орендувати лежаки з м’якими подушками або шикарні бунгало з дерева.

Цей клубний комплекс є ідеальним місцем для того, щоб засмагати та купатися у відкритому басейні, а також поїсти та випити чогось смачного. Гостям готові тут запропонувати широку барну карту та різноманітне меню, яке включає пасту, салати, супи, десерти та багато іншого.

Адреса: острів Жуків, вул. Лютнева, 58-к

Час роботи: щодня з 10:00 до 22:00

Вартість: шезлонг — 500/600 грн, бунгало — 1100/1600 грн, ліжко — 900/1300 грн (будні/вихідні)

Dniprovska Riviera

На вас чекає відпочинок біля Дніпра або біля сучасного басейну. Гостям пропонують авторські коктейлі, кальяни та страви від шефа. На території комплексу є дитячий майданчик для юних відвідувачів, а також дитяче меню в ресторані.

Ви можете орендувати шезлонги, просторі бунгали або ліжка. Вартість рушника оплачується окремо.

Адреса: Жуків острів, вул. Лютнева, 58-а

Час роботи : з 10:00 до 21:00 щодня

Вартість: шезлонг біля басейнубудні дні – 800 грн., вихідні – 1000 грн. Пуфи на газоні з правом користування басейном — 500 грн.

Mayachok beach club

Затишна зона відпочинку на Дніпрі з басейном, рестораном та баром. На вас чекає стильний чорний басейн 20 на 10 м з підігрівом води, 5 альтанок на 8 гостей та велика альтанка на 40 гостей.

Територія пляжу — це широка берегова лінія з тентами від сонця, шезлонгами, сонячними парасольками, комфортними переодяганнями та душовими. Спеціальні служби стежать за дотриманням гігієнічних стандартів та чистотою пляжної зони, прибережного піску та води у Дніпрі.

На території є зелений лужок з пуфами, переодягання, літній душ, дитяча зона з батутами та зона для занять пляжним волейболом.

Також тут можна відвідати ресторан з великим меню та скуштувати смачні коктейлі у барі.

Адреса: проспект Романа Шухевича, 2

Час роботи : з 10.00 до 20.00 щоденно

Вартість: зона басейну у будні дні – 400 грн, у вихідні – 500 грн. Зона фуд корту — 100 грн. Вхід для дітей до 10 років – безкоштовно

Sky Family Park

На вас чекає великий відкритий басейн, який ділиться на 2 частини: мінімальна глибина – 40 см, а максимальна – 200 см.

На території Sky Family Park є пляжна зона відпочинку на березі Дніпра, лаунж-кальянна зона, бар, стріт-фуд корти.

Тут можна зайнятися вейк-і сапбордингом, поплавати або просто відпочити на затишному шезлонгу.

Раніше "Телеграф" розповідав про секретних будиночків у лісі під Києвом, де можна усамітнитися та провести час в оточенні природи. Подібні міні-готелі дозволяють своїм гостям сховатися від міської метушні, побути наодинці з собою та набути гармонії.