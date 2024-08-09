На одеському пляжі виявили брудну воду (відео)

У п'ятницю, 9 серпня, в Одесі на пляжі Lion помітили забруднення у воді. Там плаває рідина, схожа на масляну.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. На оприлюднених кадрах помітно, що невелика частина берега забруднено.

Жителі міста припускають, що у воду могли щось злити.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Одеській області перевірили якість морської води та визначили, на яких пляжах можна купатися. Згідно з дослідженнями, в Одесі вода відповідає нормам на шести пляжах. А саме: "Дельфін", 13 станція Великого Фонтану, "Калетон", інклюзивний пляж "Дельфін", True Man Sun of a Beach, Red Line.

А також розповідали, що українцям показали "таємний" курорт у самому серці країни. Відправитися на відпочинок цього літа можна на "Черкаське море", так місцеві називають Кременчуцьке водосховище, яке є одним із шести найбільших на Дніпрі. У місті є кілька пляжів, де можна не лише помилуватися мальовничими краєвидами, але й поплавати.