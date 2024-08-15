Як можуть вручити повістку тим, хто не має прописки: пояснення юриста

Чоловік призовного віку повинен бути готовим до виконання військового обов'язку

Під час воєнного стану в Україні чоловікам можуть принести повістку за місце реєстрації. Однак цікаво, як надсилатимуть повістки людям, які не мають прописки або зареєстровані на тимчасово окупованій території.

Про це розповів юрист Дмитро Франчук, передає РБК-Україна. За його словами, відсутність прописки не звільняє від виконання військового обов'язку.

Законодавство України передбачає, що військовий обов'язок поширюється на всіх чоловіків призовного віку, незалежно від їхнього місця проживання. Навіть якщо чоловік не має постійної реєстрації або проживає на ТОТ, він може бути мобілізований.

Як відбувається вручення повісток у таких випадках:

її можуть направити на останнє відоме місце проживання, якщо чоловік раніше був зареєстрований за певною адресою;

повістку можуть вручити безпосередньо на робочому місці;

якщо відомі контактні дані близьких родичів, повістку можуть передати через них.

військові органи можуть спробувати зв'язатися з військовозобов'язаним телефоном або електронною адресою, якщо мають таку інформацію.

На тимчасово окупованих територіях ситуація складніша через відсутність повноцінного функціонування українських органів влади. Мобілізація залежить від багатьох факторів, включаючи можливість фізичного доступу до осіб призовного віку.

Отже, незалежно від місця проживання, всі чоловіки призовного віку повинні бути готові до виконання військового обов'язку. Відсутність прописки не звільняє громадянина від служби.

Зазначимо, що вручення повісток може відбуватися особисто на вулиці, на роботі або в інших громадських місцях.

Раніше "Телеграф" писав, за яких умов повістка поштою вважається врученою. Навіть без підпису одержувача її можуть вважати дійсною.