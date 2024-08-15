Вручення повістки: які дані має містити та коли від неї можна відмовитися

Обов’язковою умовою є підпис уповноваженої особи та печатка

Під час воєнного стану та реальної ситуації в Україні, чоловіки можуть отримати повістку будь-де: вдома, на вулиці, в закладах тощо. Процес оформлення повісток на мобілізацію ретельно регламентований законодавством.

Щоб уникнути непорозумінь, важливо знати, які дані повинна містити повістка та як вона формується. Повістка формується або за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів, або шляхом заповнення бланка представником територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Обов’язковою умовою є підпис керівника ТЦК та скріплення документа гербовою печаткою. Крім того, повістці присвоюється унікальний реєстраційний номер, який фіксується в Єдиному реєстрі.

Які дані має містити повістка:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та дата народження особи, якій адресована повістка;

найменування ТЦК або відповідного підрозділу, який видав повістку;

мета виклику до ТЦК;

місце, день і час явки за викликом;

підпис посадової особи, яка видала повістку, та дата підпису;

реєстраційний номер повістки;

роз’яснення про наслідки неявки та обов’язок повідомити про причини неявки.

Законодавство передбачає кілька підстав для відмови від отримання повістки:

якщо у повістці вказані неправильні персональні дані (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження тощо);

якщо документ вручає не уповноважена особа з відповідним посвідченням;

відсутність печатки або підпису.

Зазначимо, якщо людині дають повістку особисто в руки, вона вважається врученою, якщо особа поставила підпис.

Раніше "Телеграф" писав, чи може чоловік отримати бронь після 16 липня, якщо невчасно оновив дані. Як зазначає адвокат, це не означає автоматичної втрати права на відстрочку або бронювання від мобілізації.