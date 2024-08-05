Мобілізація пенсіонерів: хто та за яких умов може отримати повістку

Є кілька категорій, які не підлягають мобілізації

В Україні під час воєнного стану діє обов'язкова мобілізація військовозобов'язаних від 25 до 60 років. Проте чи стосується вона пенсіонерів?

"Телеграф" розбирався у цьому питанні. За чинним законом, як вище вказано, чоловіків можуть призивати до 60 річного віку на службу.

Зауважимо, що пенсійний вік в Україні для чоловіків настає з 60 років за умови наявності 31 року страхового стажу. Це також граничний вік перебування в армії.

Водночас є особи, які вийшли на пенсію раніше за граничний вік. Зазвичай це шахтарі, металурги та люди інших важких та з підвищеним рівнем шкідливості професій.

Якщо людина вийшла на пенсію раніше 60 років і за віком та станом здоров’я може бути мобілізованою, то її пенсійний статус на це не впливає.

Хто з пенсіонерів не підлягає мобілізації:

особи старше 60 років;

пенсіонери з інвалідністю;

пенсіонери, які доглядають особу з інвалідністю;

особи, які вийшли на пенсію раніше пенсійного віку, але мають захворювання, що дозволяють уникнути мобілізації.

Зауважимо, що на обліку перебувають і військові пенсіонери. Вони розпочинають кар’єру з курсантської лави, тому виходять на пенсію у 43 роки. Цих осіб можуть призвати на службу лише за їхньою військово-обліковою спеціальністю та на конкретну посаду відповідно до військового звання.

Раніше "Телеграф" розповідав, як повторно пройти ВЛК людям з інвалідністю.