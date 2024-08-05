Мобілізація пенсіонерів: хто та за яких умов може отримати повістку
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Є кілька категорій, які не підлягають мобілізації
В Україні під час воєнного стану діє обов'язкова мобілізація військовозобов'язаних від 25 до 60 років. Проте чи стосується вона пенсіонерів?
"Телеграф" розбирався у цьому питанні. За чинним законом, як вище вказано, чоловіків можуть призивати до 60 річного віку на службу.
Зауважимо, що пенсійний вік в Україні для чоловіків настає з 60 років за умови наявності 31 року страхового стажу. Це також граничний вік перебування в армії.
Водночас є особи, які вийшли на пенсію раніше за граничний вік. Зазвичай це шахтарі, металурги та люди інших важких та з підвищеним рівнем шкідливості професій.
Якщо людина вийшла на пенсію раніше 60 років і за віком та станом здоров’я може бути мобілізованою, то її пенсійний статус на це не впливає.
Хто з пенсіонерів не підлягає мобілізації:
- особи старше 60 років;
- пенсіонери з інвалідністю;
- пенсіонери, які доглядають особу з інвалідністю;
- особи, які вийшли на пенсію раніше пенсійного віку, але мають захворювання, що дозволяють уникнути мобілізації.
Зауважимо, що на обліку перебувають і військові пенсіонери. Вони розпочинають кар’єру з курсантської лави, тому виходять на пенсію у 43 роки. Цих осіб можуть призвати на службу лише за їхньою військово-обліковою спеціальністю та на конкретну посаду відповідно до військового звання.
Раніше "Телеграф" розповідав, як повторно пройти ВЛК людям з інвалідністю.