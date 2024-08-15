Как могут вручить повестку тем, у кого нет прописки: объяснение юриста

Мужчина призывного возраста должен быть готов к исполнению воинского долга

Во время военного положения в Украине мужчинам могут принести повестку за местом регистрации. Однако интересно, как будут посылать повестки людям, не имеющим прописки или зарегистрированным на временно оккупированной территории.

Об этом рассказал юрист Дмитрий Франчук, передает РБК-Украина. По его словам, отсутствие прописки не освобождает от исполнения воинского долга.

Законодательство Украины предусматривает, что воинская обязанность распространяется на всех мужчин призывного возраста, независимо от их места жительства. Даже если у мужчины нет постоянной регистрации или проживает на ТОТ, он может быть мобилизован.

Как происходит вручение повесток в следующих случаях:

ее могут направить на последнее известное место жительства, если мужчина ранее был зарегистрирован по определенному адресу;

повестку могут вручить непосредственно на рабочем месте;

если известные контактные данные близких родственников, повестку могут передать через них;

военные органы могут попытаться связаться с военнообязанным телефоном или по электронному адресу, если имеют такую информацию.

На временно оккупированных территориях ситуация более сложная из-за отсутствия полноценного функционирования украинских органов власти. Мобилизация зависит от многих факторов, включая возможность физического доступа к лицам призывного возраста.

Следовательно, независимо от места жительства, все мужчины призывного возраста должны быть готовы к исполнению воинского долга. Отсутствие прописки не освобождает гражданина от службы.

Отметим, что вручение повесток может происходить лично на улице, на работе или в других общественных местах.

Ранее "Телеграф" писал, при каких условиях повестка по почте считается врученной. Даже без подписи получателя ее могут считать действительной.