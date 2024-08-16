В Україну знову прийшла спека, але частину країни накриють дощі: прогноз погоди на вихідні

Залишилось ще 15 днів літа

В Україну повертаються високі температури, місцями на вихідних повітря прогріється до +36. Однак частину країни поливатиме дощі.

За прогнозом Українського гідрометцентру, у п’ятницю, 16 серпня, дощі з грозами пройдуть на Закарпатті. На решті території країни без опадів. Вдень повітря прогріється до 25-33 градусів вище за нуль.

У суботу, 17 серпня, грозові дощі, окрім Закарпаття, охоплять також Львівську, Івано-Франківську та Чернівецьку області. У решті регіонів сухо. Вночі температура повітря буде на рівні +12 +22 градусів, вдень очікується від 26 до 35 градусів тепла.

У неділю, 18 серпня, дощі, місцями з грозами, охоплять значно більшу територію України. Вони відбудуться на заході, у Вінницькій, Житомирській та Черкаській областях. На решті України опадів не прогнозується. Вночі на синоптики очікують 14-22 градуси з позначкою "плюс", вдень прогнозується +29 +36 градусів.

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