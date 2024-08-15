Можна погодувати рибу і переночувати в садибі з видом на Карпати: скільки коштує відпочинок у Колочаві (фото, відео)

Тут буде дуже смачно і красиво

Цікаві куточки України — чудова можливість відпочити і залишитись наодинці зі своїми думками. Ми розповідали, чому варто їхати у Бакоту на Хмельниччині. Тепер ділимось ідеєю відпочинку з карпатським духом — у унікальному селищі Колочава.

Це дуже мальовниче місце — серед буйної зелені у підніжжі гори Стримба (1719 м) розкидані хатки. Справжнісіньке казкове місце розташоване у долині річки Колочава. Дуже радять їхати сюди весною — тут можна побачити масове цвітіння крокусів. Але й у інші пори року тут є що подивитись.

Чому варто їхати у Колочаву

Як пишуть на karpatium.com, дорогу, якою можна проїхати легковим авто, тут зробили не так давно. А це означає, що це місце багато в чому наче законсервоване у часі. Селище називають "містом десяти музеїв", і це не перебільшення. Тут є кілька старовинних церков, на території однієї з них розташований розкішний скансен "Старе село", яким можна бродити кілька годин.

Унікальний музей під відкритим небом "Старе село"

Є музей Колочавської вузькоколійки, і експозиція, присвячена Колочавському бокорашу — унікальному місцевому промислу, що передбачає захопливий і небезпечний сплав колод річкою. Також можна подивитись на угорські укріплення часів Другої Світової — Лінію Арпада.

Тут проводять екскурсії, вечорниці. Є чимало закладів, де можна смачно поїсти. Місцева кухня — це квінтесенція Карпат. Ароматна річкова риба, запечена на грилі, білі гриби у всіх формах, бограч. І це все нереально смачне.

Дуже мальовнича і недорога місцина

Також з цікавинок у Колочаві знаходиться велика форелева ферма. Можна погодувати рибу, а можна — обрати котрусь собі на вечерю, щоб її приготував місцевий кухар. Також це місце чудово підходить любителям карпатських чанів.

Скільки коштує ночівля

Найкраще переночувати у затишній садибі. Тут їх багато. За даними з kolochava.info, ночівля з людини коштує від 200 до 700 гривень — в залежності від умов і розташування. На компанію можна зняти котедж — це коштуватиме 1200-1500 гривень за добу. Для любителів екстримальнішого відпочинку облаштований кемпінг, де можна розміститись зі своїм наметом — вхід туди коштує 40 гривень.

Як доїхати до Колочави

Дорога автомобілем з Києва займе майже 11 годин. Їхати потрібно дорогами Е40/М06. Прямуйте трасою з Києва через Рівне та Львів.

Як доїхати з Києва

Зі Львова їхати майже чотири години трасами E471/М06 і P21. Дорога пролягає через Стрий до Нижніх Воріт, там потрібно звернути ліворуч, проїжджаючи Воловець, Пилипець та Міжгір’я — наступною буде Колочава.

Можна також дістатися поїздом. У Колочаві немає залізничної станції, найближча — Воловець. Туди зручно доїхати потягом "Київ – Ужгород", що прибуває до Воловця о 7 ранку. Неподалік розташований автовокзал, звідти ходять автобуси до Колочави.

Це чудове живописне місце, що наче загублене в Карпатах, при цьому тут можна отримати всі вигоди сучасного туризму. Також ми розповідали, де можна покупатись у 100 км від Дніпра.