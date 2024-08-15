Око Карпат чи Несамовите? На яке озеро поїхати в Україні, щоб відпочити незабутньо (фото)

Їх слід відвідати цього теплого сезону

Україна відома своїми мальовничими озерами, де можна не лише насолодитися красою природи, а й чудово провести час із друзями чи родиною. Раніше ми розповідали про вінницькі "Мальдіви", а тепер "Телеграф" поділиться ідеями для відпочинку на не менш дивовижних озерах в Україні.

Озер у нашій країні дуже багато, і кожне з них по-своєму дивовижне. У цьому матеріалі пропонуємо читачам та читачкам добірку найкращих з них для незабутньої відпустки.

Озеро Синевир

Від магії та чистоти Синевиру захоплює дух. Озеро, розташоване у селі Синевирська Поляна Закарпатської області, також відоме як "Око Карпат". Вода у Синевирі дуже холодна, влітку не перевищує 11 градусів за Цельсієм.

Навесні та влітку озеро приваблює безліч туристів. Тут мешкає унікальна флора та фауна, там багато форелі та раків, але рибалка заборонена. Як і купання. Максимальна глибина озера 24 м, воно найбільше у нашій країні.

Озеро Несамовите

Одне з найвищих озер Карпат, що на Івано-Франківщині, — 1750 м над рівнем моря. Несамовите оточують гострі скелясті хребти, а саме озеро — долини, посипані гірськими квітами.

Озеро оповите легендами. Одне з них свідчить, що кидання каміння у воду може призвести до негоди, сильних вітрів та злив. У народі озеро отримало назву "Морське око".

Шацькі озера

Відмінна заміна морю, розташована у Волинській області. Шацькі озера — це група з понад 30 озер, великих і маленьких. А головна перлина — озеро Світязь, воно і найглибше (досягає 60 м!).

Околиці Шацьких озер усіяні курортами для відпочинку та усамітнення, так що ви можете вибрати відповідне місце на свій смак.

В Україні є безліч мальовничих місць, ідеальних для відпочинку та купання на вихідних, далеко від міської метушні. Раніше ми розповідали про неймовірно красиву "Атлантиду" у Хмельницькій області.