В Украину снова пришла жара, но часть страны накроют дожди: прогноз погоды на выходные

Осталось еще 15 дней лета

В Украину возвращаются высокие температуры, местами на выходных воздух прогреется до +36. Однако часть страны будут поливать дожди.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в пятницу, 16 августа, дожди с грозами пройдут на Закарпатье. На остальной территории страны — без осадков. Днем воздух прогреется до 25-33 градусов выше нуля.

В субботу, 17 августа, грозовые дожди, кроме Закарпатья, охватят также Львовскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области. В остальных регионах сухо. В ночные часы температура воздуха будет на уровне +12 +22 градусов, днем ожидается от 26 до 35 градусов тепла.

В воскресенье, 18 августа, дожди, местами с грозами, охватят значительно большую территорию Украины. Они пройдут на западе, в Винницкой, Житомирской и Черкасской областях. На остальной части Украины осадков не прогнозируется. Ночью синоптики ожидают 14-22 градуса с отметкой "плюс", днем прогнозируется +29 +36 градусов.

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