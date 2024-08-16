Пляжи пустуют, рестораны и аттракционы закрыты: во что оккупанты превратили курорт Железный Порт за два года (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
До войны летом курорт был полностью заполнен туристами
Из-за полномасштабной войны, развязанной Россией, многие курорты нашей страны оказались в оккупации. В этом списке находится и Железный Порт, расположенный на юге Херсонской области.
В социальной сети TikTok можно найти множество видеороликов, на которых показано, как изменился популярный курорт, когда туда пришел "русский мир". Если до войны туда съезжались туристы с разных уголков Украины, то сейчас пляжи пустуют и сам поселок находится в запущенном состоянии.
Как выглядит курорт Железный Порт за два года оккупации
Сейчас на туристической локации наблюдается "мертвый" пляжный сезон. Рестораны и большинство кафе даже не открывались, как и аттракционы. Местный бизнес в Железной Порту существовал за счет отдыхающих, а сейчас терпит колоссальные убытки.
На пляжах можно увидеть людей, но их совсем немного. На береговой линии во многих местах установлены железные заграждения, чтобы горожане не заходили в воду. На улицах также мало людей, в целом курорт выглядит запущенным.
А до начала войны, как вспоминают украинцы, в Железном порту пляжи были забиты людьми настолько, что не было где упасть яблоку. Работали кафе, рестораны и клубы, и в поселке можно было найти базу отдыха на любой кошелек.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядят пляжи Евпатории летом 2024 года во временно оккупированном Крыму. Оккупанты выставили прайс и проживание на базах отдыха в курортном городе.