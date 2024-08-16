Пляжи пустуют, рестораны и аттракционы закрыты: во что оккупанты превратили курорт Железный Порт за два года (видео)

До войны летом курорт был полностью заполнен туристами

Из-за полномасштабной войны, развязанной Россией, многие курорты нашей страны оказались в оккупации. В этом списке находится и Железный Порт, расположенный на юге Херсонской области.

В социальной сети TikTok можно найти множество видеороликов, на которых показано, как изменился популярный курорт, когда туда пришел "русский мир". Если до войны туда съезжались туристы с разных уголков Украины, то сейчас пляжи пустуют и сам поселок находится в запущенном состоянии.

Как выглядит курорт Железный Порт за два года оккупации

Сейчас на туристической локации наблюдается "мертвый" пляжный сезон. Рестораны и большинство кафе даже не открывались, как и аттракционы. Местный бизнес в Железной Порту существовал за счет отдыхающих, а сейчас терпит колоссальные убытки.

На пляжах можно увидеть людей, но их совсем немного. На береговой линии во многих местах установлены железные заграждения, чтобы горожане не заходили в воду. На улицах также мало людей, в целом курорт выглядит запущенным.

А до начала войны, как вспоминают украинцы, в Железном порту пляжи были забиты людьми настолько, что не было где упасть яблоку. Работали кафе, рестораны и клубы, и в поселке можно было найти базу отдыха на любой кошелек.

Курорт Железный Порт до войны

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядят пляжи Евпатории летом 2024 года во временно оккупированном Крыму. Оккупанты выставили прайс и проживание на базах отдыха в курортном городе.