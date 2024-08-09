Пусті вулички і пляжі: наслідки "руского міра" в Кирилівці (відео)

Кирилівка виглядає, як курорт-привид

В мережі часто з’являються відео окупованих курортів в Україні, які зараз виглядають, як пустка. Селище Кирилівка на узбережжі Азовського моря, куди завжди приїздили тисячі людей, вже третє літо поспіль не приймає відпочивальників.

Користувач Tik Tok опублікував відео з окупованої Кирилівки. Замість відпочивальників — пусті пляжі, замість вільних кімнат — "рускій мір".

До початку війни в Україні, яку розгорнула Росія, Кирилівка була одним із найбільш популярних курортів. Бази для відпочинку треба було бронювати заздалегідь, адже завжди був ажіотаж.

Проте влітку 2024 селище стало абсолютно пустим. На вуличках зовсім немає людей, усі атракціони і заклади зачинені, а бази відпочинку повністю порожні. В деяких будиночках живуть окупанти.

В серпні завжди було дуже багато людей, неможливо було знайти місце на пляжі. Діяло безліч розваг та атракціонів. Торгові лавки були переповнені сувенірами і різними іграшками, а ввечері можна було відпочити і потанцювати у клубах. Тепер цього всього немає.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядають пляжі Євпаторії літом 2024 в тимчасово окупованому Криму. Окупанти виставили прайс та проживання на базах відпочинку у курортному місті.