Курорт-привид: на що окупанти перетворили Кирилівку і як вона виглядає цього літа (відео)

На вулицях практично немає людей

Курортне селище Кирилівка, розташоване на узбережжі Азовського моря в Запорізькій області, залишилося практично безлюдним у зв’язку з окупацією. У розпал сезону на вулицях можна зустріти буквально кілька людей.

Відповідне відео у своєму Telegram-каналі опублікував полковник ЗСУ та військовий блогер Анатолій "Штірліц" Штефан. У ролику показані пляжі, розважальні зони, ринки та просто вулиці в окупованому селищі.

Любителі цього курорту знають, що до приходу так званого "російського світу" Кирилівка завжди була сповнена відпочивальників. Бази відпочинку найчастіше бронювали задовго, адже там завжди був ажіотаж.

Однак зараз курортне селище стало безлюдним. Бази відпочинку порожні, а на деяких із них оселилися загарбники. Розваги, яких завжди було багато для відпочивальників, зараз закриті, а на пляжах порожньо, немає людей.

У серпні завжди був наплив людей. Біля моря засмагали та відпочивали приїжджі. Ринки були заповнені продуктами, а також різними смаколиками та сувенірами. А нічна Кирилівка завжди світилася вогнями й пропонувала безліч розваг. Загалом цього з появою там окупантів більше немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як виглядає Бердянськ під окупацією і як проходить курортний сезон цього літа.