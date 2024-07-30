На пляжах у Євпаторії "не проштовхнутися": як виглядає популярний курорт у Криму влітку 2024 року (відео)

Навколо можна помітити лише незначну кількість людей

У тимчасово окупованому Криму майже порожні пляжі курортної Євпаторії. Порівняно з ажіотажем, яке було до захоплення півострова, можна сказати, що відпочиваючих там просто немає.

Відповідні відео було опубліковано у паблиці "Кримський вітер". На кадрах видно, що на пляжі відпочиває незначна кількість людей.

"На пляжі навіть рушник нікуди покласти, а щоб зайти у воду, доводиться боком протискуватись. Тому що все йде за планом. Просто план такий", — із сарказмом йдеться в описі під відео.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, які ціни зараз у Євпаторії для тих, хто хоче приїхати на відпочинок на острів, де часто буває "спекотно".

Окупанти виставили прайс та проживання на базах відпочинку у курортному місті. За проживання у гостьових будинках та базах відпочинку росіяни вимагають від 1200 р. на добу.

Місцеві мережі показують також ціни на продукти, які встановлені на міських ринках. Наприклад, кілограм яблук обійдеться у 150 рублів (це близько 72 гривень). Водночас в Україні кілограм яблук коштує у деяких супермаркетах 21 грн. Ціни на низку овочів та фруктів значно відрізняються від тих, які є в Україні.

скріншот YouTube-каналі "ЯВ-Крим".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як наприкінці липня 2024 року виглядає окупована Кирилівка у Запорізькій області. До захоплення це селище користувалося величезною популярністю у відпочиваючих влітку.