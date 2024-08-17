"Наслідки вже відчутні на фронті": Німеччина скорочує військову допомогу Україні

Питання фінансування призвело до справжньої суперечки у німецькому уряді

Федеральний уряд Німеччини планує суттєво змінити підхід до фінансування військової допомоги Україні. Так, згідно з новими бюджетними планами, додаткові кошти на підтримку Києва не передбачаються.

Про це повідомляє німецьке видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Зазначається, що таке рішення пов'язане з жорсткими заходами економії, ініційованими канцелярією та Міністерством фінансів.

"Додаткові заявки від Міністерства оборони Німеччини щодо військової допомоги Україні більше не будуть затверджуватися на вимогу канцлера Олафа Шольца. Києву може бути доставлена ​​тільки вже затверджена військова допомога", — пише видання.

Прогнозується, що військова підтримка України може скоротитися майже вдвічі наступного року, а до 2027 року зменшитися до менш ніж десятої частини від поточного обсягу. Однак Міністерство фінансів має інший погляд на ситуацію, пропонуючи використовувати для фінансування України заморожені активи російського центрального банку, що відповідає рішенню країн G7.

"Союзники України заморозили близько 300 мільярдів доларів після масштабної атаки РФ, і країни G7 на своєму саміті в Італії вирішили використати надходження від цих грошей для фінансування 50-мільярдного кредиту для Києва. Тепер Німеччина очікує, що Україна використає ці гроші для "покриття значної частини своїх військових потреб", — зазначило видання.

Наслідки змін у фінансуванні вже можуть бути відчутні на фронті. За спостереженнями FAS, німецьке озброєння, зокрема гаубиці Panzerhaubitze 2000 та танки Leopard 1A5, стикаються з нестачею запчастин та боєприпасів, що суттєво обмежує їх ефективність.

"За інформацією з кількох джерел, заборона на додаткове фінансування військової допомоги Україні призвела до "справжньої суперечки" у федеральному уряді. Канцелярія хоче призупинити фінансування, але Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ і Міністерство економіки з цим не згодні. Існують різні думки щодо ролі Міністерства фінансів. Одні кажуть, що воно на боці канцлера, інші заперечують, що воно лише з обов'язку служби вказує на те, що грошей на нові замовлення більше немає", — пише "Європейська правда" з посиланням на Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

До слова, раніше "Телеграф" вже повідомляв про те, що у Німеччині хочуть скоротити допомогу Україні. Зазначалося, що найбільша економіка єврозони уникла рецесії на початку року, проте її зростання виявилося повільнішим, ніж очікувалося. Уряд Німеччини, як і Великої Британії та Франції, щосили намагається закрити бюджетну діру.