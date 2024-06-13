Це мінімум: Столтенберг назвав суму щорічної допомоги, яку НАТО має надавати Україні

Військова допомога має йти без затримок

Військова підтримка Україні повинна надаватися без затримок, а щорічний обсяг допомоги варто тримати на рівні щонайменше 40 млрд євро на рік. Таку пропозицію висловив генсек НАТО Єнс Столтенберг, який раніше розповів, що має зробити Україна, щоб вступити до НАТО.

Стосовно постійної підтримки України союзниками, то відповідну заяву Столтенберг зробив за результатами зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі. Він зауважив, що затримки з наданням допомоги Україні не мають повторюватися.

"З моменту повномасштабного вторгнення Росії члени Альянсу зміцнили свою підтримку та щороку надавали військову підтримку на суму близько 40 мільярдів євро. Я запропонував, щоб ми підтримували цей рівень як мінімум стільки, скільки буде потрібно, і щоб члени Альянсу рівномірно розподілили цей тягар", — заявив Столтенберг.

"Доброю новиною є те, що члени Альянсу активізувалися. Але Україні потрібна прогнозована підтримка на довгострокову перспективу. Очікую, що завтра міністри погодять план допомоги НАТО в галузі безпеки та підготовки для України, що є ключовим результатом для саміту НАТО", — сказав Столтенберг.

Також за словами генсека, на зустрічі в Брюсселі йшлося, зокрема, про наближення України до членства в НАТО, приведення секторів оборони та безпеки України до стандартів Альянсу, покращення оборонних закупівель та зміцнення оборонно-промислової бази України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що США підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки з Україною. Укладено контракт сторіччя.