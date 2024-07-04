"У нас немає зброї": Зеленський розповів про проблеми на фронті

Президент зізнався, що військова допомога затримується, а 14 бригад залишаються неукомплектовані зброєю

Президент України Володимир Зеленський не вважає ситуацію на фронті "патовою". На думку глави держави, її можна охарактеризувати як "проблемну".

Він визнав, що військова допомога затримується, а 14 бригад залишаються неукомплектованою зброєю. Подробиці Володимир Зеленський озвучив в інтерв’ю Bloomberg, яке опублікували у четвер, 4 липня.

"Це не патова ситуація, це проблемна ситуація. Пат — це безвихідь, а проблему можна вирішити", — заявив глава держави.

Він розповів, що наразі Сили оборони України мають 14 неукомплектованих зброєю бригад. Так сталося тому, що обіцяне Заходом озброєння не надходить вчасно.

"У нас немає зброї, про яку вже голосували (у Конгресі США, — ред.), говорили, пакети йдуть повільно. Ми вдячні Конгресу за підтримку, але вона все має прийти ", — висловив сподівання пан Зеленський.

Він також зазначив, що від зброї залежить і український контрнаступ. Глава держави підкреслив, що поки що термінів і графіків таких дій немає. Президент пояснив, що від рішення про зброю до фактичного надходження проходить багато часу. Це "найбільша трагедія війни", наголосив Зеленський.

Раніше "Телеграф" писав, що Німеччина у червні пообіцяла передати Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійдуть стрілецька зброя, особливо снайперські гвинтівки, протитанкові засоби та нові комплектуючі для артилерійських боєприпасів.