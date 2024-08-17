"Последствия уже ощутимы на фронте": Германия сокращает военную помощь Украине

Вопрос финансирования привел к настоящему спору в немецком правительстве

Федеральное правительство Германии намерено существенно изменить подход к финансированию военной помощи Украине. Так, согласно новым бюджетным планам, дополнительных средств в поддержку Киева не предусматриваются.

Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Отмечается, что такое решение связано с жесткими мерами экономии, инициированными канцелярией и Министерством финансов.

"Дополнительные заявки от Министерства обороны Германии по военной помощи Украине больше не будут утверждаться по требованию канцлера Олафа Шольца. Киеву может быть доставлена ​​только уже утвержденная военная помощь", — пишет издание.

Прогнозируется, что военная поддержка Украины может сократиться почти вдвое в следующем году, а к 2027 году уменьшится до менее десятой части от текущего объема. Однако у Министерства финансов другой взгляд на ситуацию, там предлагают использовать для финансирования Украины замороженные активы российского центрального банка, что отвечает решению стран G7.

"Союзники Украины заморозили около 300 миллиардов долларов после масштабной атаки РФ, и страны G7 на своем саммите в Италии решили использовать поступления от этих денег для финансирования 50-миллиардного кредита для Киева. Теперь Германия ожидает, что Украина использует эти деньги для "покрытия значительной части" своих военных нужд", — отметило издание.

Последствия перемен в финансировании уже могут быть ощутимы на фронте. По наблюдениям FAS, немецкое вооружение, в частности гаубицы Panzerhaubitze 2000 и танки Leopard 1A5, сталкиваются с нехваткой запчастей и боеприпасов, что существенно ограничивает их эффективность.

"По информации из нескольких источников, запрет на дополнительное финансирование военной помощи Украине привел к "настоящему спору" в федеральном правительстве. Канцелярия хочет приостановить финансирование, но Министерство обороны, Министерство иностранных дел и Министерство экономики с этим не согласны. Существуют разные мнения о роли Министерства финансов. Одни говорят, что оно на стороне канцлера, другие отрицают, и утверждают, что оно только по долгу службы указывает на то, что денег на новые заказы больше нет", — пишет «Европейская правда» со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

К слову, ранее "Телеграф" уже сообщал о том, что в Германии хотят сократить помощь Украине. Отмечалось, что крупнейшая экономика еврозоны избежала рецессии в начале года, однако ее рост оказался медленнее, чем ожидалось. Правительство Германии, как и Великобритании и Франции, изо всех сил пытается закрыть бюджетную дыру.