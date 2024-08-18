Не "стройте глазки", аби не осоромитись: як правильно українською вживати ці слова

У словнику багато замін

Наша українська мова дуже багата фразеологізмами для передачі різних почуттів і дій. Проте навіть в мовленні українців трапляються слова, взяті з російської. Одним з таких є вираз "строить глазки", що означає дивитись на когось кокетливо та грайливо.

"Телеграф" розповість, як правильно сказати це українською. А також, які є варіанти заміни.

Замість російського "строить глазки" можна почути ще такі варіанти: стріляти очима та будувати вічка. Але є більш доречні переклади. Як пише портал Ukrainian.stackexchange, у словнику СУМ-11 є такі варіанти на заміну "строить глазки":

гострити очі (кидати короткі швидкі погляди, необов’язково кокетливі);

стригти/стригнути оком/очима ;

стріляти/стрілити поглядом/поглядами.

Приклад вживання: Катря на тебе так очі гострила, що мені тільки у ченці одна дорога (Натан Рибак).

Натомість у літературі також трапляються такі варіанти, схожі за значенням на "строить глазки":

бісики пускати (означає кокетувати, загравати з кимось), приклад: І кожна [панянка] навперейми перед подругою наряджалася якнайкраще, .. були й такі, що й бісики перед дзеркалом учились пускати (Панас Мирний);

(означає кокетувати, загравати з кимось), приклад: І кожна [панянка] навперейми перед подругою наряджалася якнайкраще, .. були й такі, що й бісики перед дзеркалом учились пускати (Панас Мирний); маніритися (поводитися манірно), приклад: Жінка вже літня, а чогось маніриться, прикривав рота хустинкою, ніби їй п’ятнадцятий рік щойно пішов (Ірина Вільде);

(поводитися манірно), приклад: Жінка вже літня, а чогось маніриться, прикривав рота хустинкою, ніби їй п’ятнадцятий рік щойно пішов (Ірина Вільде); моргати на кого (залицяючись, рухати бровами), приклад: Козаченько грає, Бровами моргає… (Українські народні ліричні пісні);

(залицяючись, рухати бровами), приклад: Козаченько грає, Бровами моргає… (Українські народні ліричні пісні); грати очима (кокетувати), приклад: Хай дивиться – не поживиться! – каже Марина, граючи веселими очима (Панас Мирний);

(кокетувати), приклад: Хай дивиться – не поживиться! – каже Марина, граючи веселими очима (Панас Мирний); очима прясти (раз у раз поглядати на когось, швидко переводячи погляд), приклад: Як тільки сонце найде, стане [Зінько] на галку і пряде очима (С. Добровольський).

Раніше "Телеграф" писав, як правильно запитувати час українською мовою.