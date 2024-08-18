Рус

Не "стройте глазки", аби не осоромитись: як правильно українською вживати ці слова

Автор
Марина Іщенко Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Пара, Київ Новина оновлена 18 серпня 2024, 21:59
Пара, Київ. Фото Колаж "Телеграф"

У словнику багато замін

Наша українська мова дуже багата фразеологізмами для передачі різних почуттів і дій. Проте навіть в мовленні українців трапляються слова, взяті з російської. Одним з таких є вираз "строить глазки", що означає дивитись на когось кокетливо та грайливо.

"Телеграф" розповість, як правильно сказати це українською. А також, які є варіанти заміни.

Замість російського "строить глазки" можна почути ще такі варіанти: стріляти очима та будувати вічка. Але є більш доречні переклади. Як пише портал Ukrainian.stackexchange, у словнику СУМ-11 є такі варіанти на заміну "строить глазки":

  • гострити очі (кидати короткі швидкі погляди, необов’язково кокетливі);
  • стригти/стригнути оком/очима;
  • стріляти/стрілити поглядом/поглядами.

Приклад вживання: Катря на тебе так очі гострила, що мені тільки у ченці одна дорога (Натан Рибак).

Натомість у літературі також трапляються такі варіанти, схожі за значенням на "строить глазки":

  • бісики пускати (означає кокетувати, загравати з кимось), приклад: І кожна [панянка] навперейми перед подругою наряджалася якнайкраще, .. були й такі, що й бісики перед дзеркалом учились пускати (Панас Мирний);
  • маніритися (поводитися манірно), приклад: Жінка вже літня, а чогось маніриться, прикривав рота хустинкою, ніби їй п’ятнадцятий рік щойно пішов (Ірина Вільде);
  • моргати на кого (залицяючись, рухати бровами), приклад: Козаченько грає, Бровами моргає… (Українські народні ліричні пісні);
  • грати очима (кокетувати), приклад: Хай дивиться – не поживиться! – каже Марина, граючи веселими очима (Панас Мирний);
  • очима прясти (раз у раз поглядати на когось, швидко переводячи погляд), приклад: Як тільки сонце найде, стане [Зінько] на галку і пряде очима (С. Добровольський).

Раніше "Телеграф" писав, як правильно запитувати час українською мовою.

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#Українська мова #Правила #Правопис