Як правильно українською називати жінок-військових: відповідь знають не всі

Вивчайте українську разом з "Телеграфом"

В Україні станом на січень 2024 року у ЗСУ працює понад 70 тисяч жінок, їх кількість чи не щодня поповнюється. Проте не усі правильно називають військовослужбовиць.

"Телеграф" розповість, як правильно українською називати жінок, які служать у війську. Як пояснює редакторка Ольга Васильєва, в українській мові "вояк" означає того, хто воює, б'ється з ворогом, а жіночим родом до "вояка" є "воячка".

Окрім того, можна вживати слово "войовниця", "воїтелька" чи "воїнка".

Солдатка тепер, коли жінки теж воюють, набуло іншого значення — не дружина чи вдова солдата, а жіночий рід до слова "солдат". Якщо ж вживати у значенні "дружина солдата", тоді доцільним був би суфікс -ш-, як в архаїзмах російського походження "генеральша" та "офіцерша", що їх внесли до українських словників за російської імперії.

Інші жіночі військові звання:

сержантка;

лейтенантка;

капітанка;

майорка;

підполковниця, полковниця;

генералка;

генерал-майорка;

генерал-лейтенантка.

Фемінітиви до боєць та борець — бійчиня, борчиня.

Фемінітиви до військовослужбовець/військовик — військовослужбовка/військовичка.

Фемінітив до офіцер — офіцерка.

Зазначимо, станом на січень цього року загальна чисельність жінок у Збройних силах України складає 66,9 тисячі осіб, із них 47,2 тисячі – військовослужбовиці. При цьому, 6,5 тисяч перебувають на керівних посадах, а близько 4 тисяч знаходяться на лінії зіткнення.

Раніше "Телеграф" розповідав, як українською називають зелену цибулю.