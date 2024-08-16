Як правильно українською називати жінок-військових: відповідь знають не всі
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Вивчайте українську разом з "Телеграфом"
В Україні станом на січень 2024 року у ЗСУ працює понад 70 тисяч жінок, їх кількість чи не щодня поповнюється. Проте не усі правильно називають військовослужбовиць.
"Телеграф" розповість, як правильно українською називати жінок, які служать у війську. Як пояснює редакторка Ольга Васильєва, в українській мові "вояк" означає того, хто воює, б'ється з ворогом, а жіночим родом до "вояка" є "воячка".
Окрім того, можна вживати слово "войовниця", "воїтелька" чи "воїнка".
Солдатка тепер, коли жінки теж воюють, набуло іншого значення — не дружина чи вдова солдата, а жіночий рід до слова "солдат". Якщо ж вживати у значенні "дружина солдата", тоді доцільним був би суфікс -ш-, як в архаїзмах російського походження "генеральша" та "офіцерша", що їх внесли до українських словників за російської імперії.
Інші жіночі військові звання:
- сержантка;
- лейтенантка;
- капітанка;
- майорка;
- підполковниця, полковниця;
- генералка;
- генерал-майорка;
- генерал-лейтенантка.
Фемінітиви до боєць та борець — бійчиня, борчиня.
Фемінітиви до військовослужбовець/військовик — військовослужбовка/військовичка.
Фемінітив до офіцер — офіцерка.
Зазначимо, станом на січень цього року загальна чисельність жінок у Збройних силах України складає 66,9 тисячі осіб, із них 47,2 тисячі – військовослужбовиці. При цьому, 6,5 тисяч перебувають на керівних посадах, а близько 4 тисяч знаходяться на лінії зіткнення.
Раніше "Телеграф" розповідав, як українською називають зелену цибулю.