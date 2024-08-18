"Яка година" або "котра година": як правильно запитувати час українською мовою

Кожному слід запам’ятати це правило

В українській мові, щоб поцікавитися в іншої людини про час, люди зазвичай використовують ці запитання: "Яка година?" "скільки години?" або "котра година?". Однак кожному слід знати, який з них все ж таки буде правильним.

Згідно з правилами української мови, у цьому випадку ми використовуємо такі фрази: "скільки годин/у скільки годин?". Про це пише "Апостроф".

Потрібно запам’ятати, що запитувати у свого співрозмовника "скільки годин/у скільки годин?" ні в якому разі не слід, бо це помилка. Є лише за одним варіантом, який можна використовувати.

При цьому важливо відзначити, що коли ви питаєте "котра година", наголос має бути обов’язково на "а". У цьому випадку також багато хто припускається помилки, ставлячи наголос на перший склад.

До речі, запитати "яка година?" також можна, але все залежить від контексту. Тобто, цю фразу можна використовувати в описі, наприклад, періоду: "лихий час".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно спілкуватися із незнайомими людьми в українській мові. Чим замінити "жінка", "чоловік" та "молодий чоловік".