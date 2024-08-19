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Не згодні з висновком ВЛК: як його оскаржити, пояснюють юристи

Автор
Кароліна Терещенко Кароліна Терещенко
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Автор
Мобілізація в Україні
Мобілізація в Україні. Фото Колаж "Телеграфу"

На оскарження у громадянина є до шести місяців

В умовах воєнного стану всі військовозобов'язані повинні своєчасно проходити військово-лікарську комісію. Після проходження ВЛК громадянин може оскаржити висновки медиків, якщо не погоджується з ними.

Для цього необхідно звернутися до ТЦК та СП вищого рівня або до суду. Про це пишуть ЗМІ із посиланням на юристів.

Оскаржити висновок ВЛК можливо буде, якщо є обґрунтовані підстави вважати, що він був ухвалений з порушенням законодавства. Наприклад, якщо комісія припустилася помилки при медичному обстеженні, не врахувала всі фактори, що впливають на стан здоров'я тощо. Також підставами для оскарження висновку медиків є:

  • встановлення лікарем не тієї спеціалізації наявності або відсутності захворювання;
  • лікарем при винесенні рішення не було враховано взаємозалежність двох і більше хвороб;
  • лікар неправильно вибрав ступінь порушення функції організму внаслідок хвороби відповідно до таблиці Розкладу хвороб, станів та фізичних недоліків, що визначають ступінь придатності до військової служби;
  • у процесі визначення обмеженої придатності особи ВЛК не індивідуалізувала таку придатність відповідно до можливості чи неможливості виконувати ті чи інші обов'язки військовослужбовця.

Юристи радять оскаржувати такі рішення в суді. За словами адвокатки Анни Даніель, терміни для оскарження висновку ВЛК можуть становити від трьох до шести місяців.

Якщо ви спочатку звернулися зі скаргою до вищої військово-лікарської комісії, то у вас є три місяці, щоб подати позов до суду. Шість місяців — із дня, коли ви дізналися про порушення своїх прав, тобто з дня винесення відповідної постанови ВЛК.

Раніше "Телеграф" писав, що за ігнорування повістки на ВЛК передбачена адміністративна відповідальність. Якщо військовозобов'язаний не явився на комісію без поважних причин, на нього чекає штраф.

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#Суд #Мобілізація #ВЛК #Оскарження