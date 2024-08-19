Не согласны с заключением ВВК: как его обжаловать, объясняют юристы

На обжалование у гражданина есть до шести месяцев

В условиях военного положения все военнообязанные должны своевременно проходить военно-врачебную комиссию. После прохождения ВВК гражданин может оспорить выводы медиков, если не согласен с ними.

Для этого необходимо обратиться в ТЦК и СП высшего уровня или в суд. Об этом пишут СМИ со ссылкой на юристов.

Обжаловать заключение ВВК возможно, если есть обоснованные основания считать, что оно было принято с нарушением законодательства. Например, если комиссия допустила ошибку при медицинском обследовании, не учла все факторы, влияющие на состояние здоровья и т.д. Также основаниями для обжалования заключения медиков являются:

установление врачом не той специализации наличия или отсутствия заболевания;

врачом при вынесении решения не была учтена взаимозависимость двух и более болезней;

врач неправильно выбрал степень нарушения функции организма вследствие болезни в соответствии с таблицей расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе;

в процессе определения ограниченной годности лица ВВК не индивидуализировала такую пригодность в соответствии с возможностью или невозможностью выполнять те или иные обязанности военнослужащего.

Юристы советуют обжаловать такие решения в суде. По словам адвоката Анны Даниэль, сроки для обжалования заключения ВВК могут составлять от трех до шести месяцев.

Если вы сначала обратились с жалобой в высшую военно-врачебную комиссию, то у вас есть три месяца, чтобы подать иск в суд. Шесть месяцев со дня, когда вы узнали о нарушении своих прав, то есть со дня вынесения соответствующего постановления ВВК.

Ранее "Телеграф" писал, что за игнорирование повестки на ВЛК предусмотрена административная ответственность. Если военнообязанный не явился на комиссию без уважительных причин, его ждет штраф.