Кваплять із лікарською комісією? Юристи пояснили, скільки часу є на її проходження

Є чіткі терміни для проходження ВЛК

В умовах мобілізації населення військово-лікарська комісія (далі — ВЛК) є однією з найважливіших процедур для кожного військовослужбовця. Її має пройти кожен, щоб визначити, чи придатний він до військової служби. Максимальний час для проходження комісії складає 14 днів.

Про це розповідають юристи з адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери". Зазначається, що лише за відповідним запитом представника комісії цей термін може бути продовжений до 1 місяця.

"Це надає можливість глибше дослідити стан здоров’я військовослужбовця та військовозобов’язаного та взяти до уваги всі можливі аспекти перед визначенням його придатності до служби або доцільності перебуванні на службі", — розповідають юристи.

Під час проходження ВЛК військовозобов'язаного мають оглянути хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, офтальмолог, отоларинголог, стоматолог та дерматолог. При необхідності військовозобов'язаний надає медичні довідки про наявні хвороби, результати обстежень тощо. та може бути спрямований на додатковий огляд до фахівця.

А ось основна мета повторного медогляду військовозобов’язаних полягає в тому, щоб перевірити, чи справді стан здоров’я людини відповідає встановленій групі інвалідності. Тому важливо проходити ВВК, щоб уникнути різних непорозумінь.

Також "Телеграф" раніше писав, чи можуть відмовити у наданні відстрочки через відсутність інформації про стан здоров’я щодо ув’язнення ВЛК. Фахівці дають чітку відповідь із цього питання.