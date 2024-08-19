Ще одна категорія українців може отримати бронь від мобілізації

Щоб забронювати працівників, компанії мають виконати деякі умови

В умовах повномасштабної війни забезпечення стабільного зв’язку є одним з найважливіших завдань. Саме тому уряд України ухвалив рішення, яке дозволить інтернет-провайдерам та мобільним операторам забронювати своїх працівників.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, завдяки роботі аварійних бригад провайдерів та операторів, які відновлюють мережу після обстрілів та інших руйнувань, громадяни можуть залишатися на зв’язку.

"Забезпечити українців стабільним звʼязком та інтернетом під час війни — наш пріоритет. Для цього потрібні люди, які живитимуть генератори, замінюватимуть акумулятори на станціях та оперативно відновлюватимуть звʼязок після чергових російських обстрілів енергетичної інфраструктури", — зазначають у Мінцифри.

Щоб скористатися можливістю забронювати своїх 100% співробітників, компанії мають відповідати певним критеріям:

мати статус критично важливого підприємства;

виконати вимоги НЦУ;

мати прибуток 200+ мільйонів гривень на місяць.

працівники повинні працювати на повній зайнятості не менше 4 місяців.

Раніше "Телеграф" писав, де потрібно працювати, щоб отримати бронь від мобілізації. Це стосується працівників підприємств, які визнані критично важливими для економіки.