Штраф за ігнорування повістки на ВЛК: скільки доведеться заплатити

У повістці має бути вказано, що викликають саме на медичну комісію

В умовах воєнного стану всі військовозобов'язані повинні своєчасно проходити військово-лікарську комісію. За ігнорування повістки на ВЛК передбачена адміністративна відповідальність.

За законом є кілька затверджених видів повісток. Зокрема, повістка для проходження ВЛК містить чітку інформацію про мету виклику, розповідає адвокатка Марина Бекало в коментарі ТСН.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року № 560, встановлено види повісток залежно від мети, за якою громадянин викликається до ТЦК та СП, а саме:

для взяття на військовий облік;

для проходження ВЛК;

для уточнення облікових даних;

для призову на військову службу (на відправлення до навчальної частини, тренувального центру).

Тобто, у повістці має бути чітко вказано, що вас викликають на медичну комісію.

За словами юристки, за неявку на ВЛК без поважних причин передбачено штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Якщо військовозобов'язаний отримав повістку на проходження комісії та проігнорував її, він буде притягнутий до адміністративної відповідальності.

Також Бекало зазначила, що представники ТЦК та СП мають право перевіряти документи у громадян у публічних місцях або на блокпостах. Якщо під час такої перевірки з'ясується, що строк дії висновку ВЛК вже скінчився, то військовозобов'язаному буде вручена нова повістка.

Раніше "Телеграф" писав, де проходити ВЛК, якщо зареєстрований в одному місті, а працюєш в іншому. Рішення про проходження комісії приймає начальник ТЦК.