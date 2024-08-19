Мобілізація з 20 років? Що кажуть у Раді

В авангарді прийняття рішення повинен бути Генштаб

В українському інфопросторі знову вигулькнула тема зниження мобілізаційного віку. Хедлайнером цього разу виступив нардеп від фракції "Голос", член оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко, який заявив, що призовний вік в Україні має становити від 20 років до 50-ти.

Про "омолодження" мобілізації нардепи говорять вже не вперше. Та чи дійсно в головах народних обранців вже визріла така ініціатива? Це питання досліджував "Телеграф".

Настрої в парламенті

Мобілізаційне законодавство (а особливо його зміни) нардепи завжди коментують вкрай обережно.

– Дуже багато потім негативних наслідків таких особистих думок, – каже "Телеграфу" депутат від фракції "Слуга народу", член парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони Федір Веніславський.

Відповідно, в тумані законотворчості важко зрозуміти, чи планують все ж таки нардепи "омолоджувати" мобілізацію.

З одного боку…

– На комітеті поки дане питання не розглядається і не розглядалося, — запевняє "Слуга народу", член оборонного комітету Юрій Здебський.

– На сьогодні є консолідована позиція, що ніякого зниження мобілізаційного віку не розглядається. Далі будемо бачити, але на даний момент рішення нижче 25 років ми не розглядаємо, – додає Веніславський.

– Нема таких законопроектів у Верховній Раді, — підтверджує "Телеграфу" опозиція вустами нардепа Олексія Гончаренко.

– Подібна ініціатива є радше думкою окремих колег по парламенту і поки не обговорюється у комітеті ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, – підводить риску член комітету, "Слуга народу" Ігор Копитін в коментарі "Телеграфу".

А з іншого боку…

– Такі пропозиції, колись… можливо пів року тому, лунали з боку військових. Якщо війна буде тривалою, на роки, то нам потрібно буде якось впливати на зниження віку, – пояснює виданню нардеп від "Слуги народу", член оборонного комітету Олександр Федієнко.

– Це розмови серед депутатів, йде насамперед просто обмін думками, – каже Здебський.

Зафіксуємо: на комітеті питання не розглядали, та "обмін думками" таки є.

Монобільшість без монодумки

І про що ж думають ті, від кого залежить зниження мобілізаційного віку? Чи готові парламентарі написати і проголосувати за такий законопроект?

В монобільшості, судячи з усього, готові точно не всі.

– Це призведе до того, що ми спровокуємо ситуацію, коли вікова група 20-25 років буде будь-яким чином виїжджати з країни і вже ніколи не повернеться. Ми "обнулимо" Україну з точки зору працездатного і креативного чоловічого населення. Навіть зараз батьки вивозять з країни дітей до 18 років. І вже ті діти, які там [за кордоном] стануть юнаками, ніколи не повернуться в країну. До 25 років має бути вільне, в рамках чинного законодавства, звісно, пересування громадян України. А не так, що всім заборонили і все, – висловлює думку "слуга" Федієнко.

А якщо вже монобільшість не має монодумки, то в опозиції тим паче не всі у захваті від ідеї зниження мобілізаційного віку.

– Я вважаю це неправильним. Ближче до 18 років це просто взагалі діти, і це той вік, коли люди навчаються, створюють родини, народжують дітей. У нас катастрофічна демографічна ситуація в державі. Для розуміння: 1990 року в Україні народилося мільйон дітей, торік – 170 тисяч, а цього року йде зниження навіть цієї цифри. Це жахлива катастрофа. Тому в таких умовах нам точно треба зберегти генофонд України, і я вважаю, що знижувати мобілізаційний вік підстав нема. Ми вже знизили до 25 років, але далі це робити, я вважаю, не треба.

Я розумію, що нам треба зупинити і перемогти Росію, але зробити це кількістю людей – неможливо. Ми можемо набрати додатково 200 тисяч людей, а вони – 400 тисяч. Ми наберемо півмільйона, вони – мільйон. У них просто фізично більше людей. Тому шлях змагатися і воювати з ними кількістю людей, це для України шлях в провалля і катастрофу, – зазначив Гончаренко.

Та разом з тим нардепи визнають необхідність призову більш функціональних та молодих солдатів.

– Мотивовані хлопці з 20 років – це великий плюс. Крім того, вони краще розуміються на електроніці, що важливо для сучасної війни, – коментує Здебський.

Та натискати зелену кнопку за таку ініціативу поки все одно не готові.

– Це складне питання. Без вивчення загальносуспільної думки це питання не потрібно виносити на законодавчий рівень. Хоча при цьому є розуміння, що поки триває війна – нам треба буде поповнювати мобілізаційні резерви та ресурси. Але яким чином: за рахунок зменшення віку чи ще якось… поки не готовий відповісти, – додає Федієнко.

Тож соломонове рішення залишається за Генштабом ЗСУ.

– Є Генеральний штаб. Багато молодих хлопців (їм по 20 років) вже воюють. Генштаб з ними спілкується, з ними працює і їх готує. І Генштаб буде приймати рішення. Вони будуть його вносити. Не депутат, який не розуміє як воювати, як і що робити. Зараз у нас "соло" – у Міноборони, а конкретно у Генштабу. Вони повинні сказати, навести аргументи. І тоді ми вже приймемо рішення відповідне, – підкреслив Юрій Здебський.

Та, за словами нардепа, Генштаб поки не виходив на комітет з такими пропозиціями, тому зниження мобілізаційного віку до 20 років тимчасово скасовується.