"Потрібні конкретні кроки": Зеленський розповів, який мирний план готовий обговорювати

Україна не готова до територіальних поступок

Україна не відмовляється від дипломатичних ініціатив у питаннях завершення російського вторгнення. Однак вона не готова жертвувати для цього своїми територіями.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час розмови із представниками індійських ЗМІ. За його словами, він говорив про це із прем’єром Індії Нарендрою Моді під час його візиту до Києва.

"Звичайно, він говорив про мир і ми будемо раді обговорити його ідеї, будемо раді поговорити про це. Але ми не готові використовувати наші території як один з варіантів пропозицій. Ми не міняємо людей на пропозиції та території на пропозиції, наші цінності та нашу свободу та нашу демократію", — сказав він.

За його словами, у всіх інших аспектах Україна готова говорити та шукати варіанти.

Зеленський також додав, що слова про мирне врегулювання, які звучать від представників різних країн, є не більш ніж політичними заявами, не підкріпленими жодним реальним планом дій.

Глава держави підкреслив, що хотів би побачити конкретні кроки, які не будуть пропозиціями здати 30% території України разом з їхнім населенням до рук росіян.

Нагадаємо, Моді відвідував Київ 23 серпня. Він заявив, що готовий особисто відігравати будь-яку роль для допомоги в досягненні миру, а також назвав себе другом Зеленського і закликав його до переговорів з Росією.