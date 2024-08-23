Прем’єр Індії закликав Зеленського сісти за стіл переговорів з Росією та назвав себе другом України
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Індія готова відігравати активну роль у будь-яких зусиллях щодо миру
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, який завітав до Києва у п’ятницю, 23 серпня, заявив що готовий особисто відігравати будь-яку роль для допомоги у досягненні миру. Він назвав себе другом Зеленського і закликав його до переговорів з Росією.
Відповідні заяви Моді зробив під час спілкування з президентом Зеленським. Прем’єр зауважив, що прибув до Києва з посланням миру.
"Минулого місяця, коли я відвідав Росію, щоб зустрітися з Володимиром Путіним, я дуже чітко сказав йому, що проблеми не можуть бути розв’язані на полі бою. Шлях до розв'язання війни це діалог і дипломатія. І ми повинні рухатися в цьому напрямку, не втрачаючи часу. Обидві сторони повинні сісти разом, щоб знайти вихід із цієї кризи", — сказав Моді.
"Я хочу запевнити вас, що Індія готова відігравати активну роль у будь-яких зусиллях щодо миру. Якщо я можу зіграти якусь роль у цьому особисто, я це зроблю, я хочу запевнити вас як друг", — сказав він.
Моді також зауважив, що першою жертвою війни стає правда і розповів, яке враження на нього справили відвідини меморіалу на честь загиблих українських дітей, яких вбила Росія.
"Сьогодні, коли я мав нагоду вшанувати пам’ять дітей, які загинули і разом з вами відвідав меморіал, збудований на їхню честь, моє серце було сповнене емоцій і я відчув глибоке почуття скорботи. Жертва правди — це загибель безневинних дітей", — сказав Моді.
Обидва лідери назвали візит Моді до України — історичною подією. Відомо, що у підсумку було погоджено чотири документи. За словами Володимира Зеленського, вони стосуються медичної сфери, аграрного напрямку, гуманітарних відносин та культури.
Як повідомляє РБК-Україна, було погоджено наступні документи:
- Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Індія щодо індійської гуманітарної грантової допомоги для реалізації ефективності розвитку громад
- Угода між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Індія про співпрацю в галузі сільського господарства та харчової промисловості
- Програму культурного співробітництва на 2024-2028 роки
- Меморандум про взаєморозуміння між державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та Центральною інспекцією з контролю за стандартами лікарських засобів МОЗ Індії
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, в США захотіли співпраці з Індією після візиту Моді до російського диктатора Путіна. Зазначається, що радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван та радник з Національної безпеки Індії Аджит Довал обговорили широкий спектр питань двостороннього, регіонального та міжнародного значення.