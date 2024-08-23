Прем’єр Індії закликав Зеленського сісти за стіл переговорів з Росією та назвав себе другом України

Індія готова відігравати активну роль у будь-яких зусиллях щодо миру

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, який завітав до Києва у п’ятницю, 23 серпня, заявив що готовий особисто відігравати будь-яку роль для допомоги у досягненні миру. Він назвав себе другом Зеленського і закликав його до переговорів з Росією.

Відповідні заяви Моді зробив під час спілкування з президентом Зеленським. Прем’єр зауважив, що прибув до Києва з посланням миру.

"Минулого місяця, коли я відвідав Росію, щоб зустрітися з Володимиром Путіним, я дуже чітко сказав йому, що проблеми не можуть бути розв’язані на полі бою. Шлях до розв'язання війни це діалог і дипломатія. І ми повинні рухатися в цьому напрямку, не втрачаючи часу. Обидві сторони повинні сісти разом, щоб знайти вихід із цієї кризи", — сказав Моді.

"Я хочу запевнити вас, що Індія готова відігравати активну роль у будь-яких зусиллях щодо миру. Якщо я можу зіграти якусь роль у цьому особисто, я це зроблю, я хочу запевнити вас як друг", — сказав він.

Моді також зауважив, що першою жертвою війни стає правда і розповів, яке враження на нього справили відвідини меморіалу на честь загиблих українських дітей, яких вбила Росія.

"Сьогодні, коли я мав нагоду вшанувати пам’ять дітей, які загинули і разом з вами відвідав меморіал, збудований на їхню честь, моє серце було сповнене емоцій і я відчув глибоке почуття скорботи. Жертва правди — це загибель безневинних дітей", — сказав Моді.

Обидва лідери назвали візит Моді до України — історичною подією. Відомо, що у підсумку було погоджено чотири документи. За словами Володимира Зеленського, вони стосуються медичної сфери, аграрного напрямку, гуманітарних відносин та культури.

Як повідомляє РБК-Україна, було погоджено наступні документи:

Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Індія щодо індійської гуманітарної грантової допомоги для реалізації ефективності розвитку громад

Угода між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Індія про співпрацю в галузі сільського господарства та харчової промисловості

Програму культурного співробітництва на 2024-2028 роки

Меморандум про взаєморозуміння між державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та Центральною інспекцією з контролю за стандартами лікарських засобів МОЗ Індії

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, в США захотіли співпраці з Індією після візиту Моді до російського диктатора Путіна. Зазначається, що радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван та радник з Національної безпеки Індії Аджит Довал обговорили широкий спектр питань двостороннього, регіонального та міжнародного значення.