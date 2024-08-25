"Нужны конкретные шаги": Зеленский рассказал, какой мирный план готов обсуждать

Украина не готова к территориальным уступкам

Украина не отказывается от дипломатических инициатив в вопросах завершения российского вторжения. Однако она не готова жертвовать для этого своими территориями.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время разговора с представителями индийских СМИ. По его словам, он говорил об этом с премьером Индии Нарендрой Моди во время его визита в Киев.

"Конечно, он говорил о мире и мы будем рады обсудить его идеи, будем рады поговорить об этом. Но мы не готовы использовать наши территории в качестве одного из вариантов предложений. Мы не меняем людей на предложения и территории на предложения, наши ценности и нашу свободу и нашу демократию", — сказал он.

По его словам, во всех остальных аспектах Украина готова говорить и искать варианты.

Зеленский также добавил, что слова о мирном урегулировании, которые звучат от представителей разных стран являются не более чем политическими заявлениями, не подкрепленными никаким реальным планом действий.

Глава государства подчеркнул, что хотел бы увидеть конкретные шаги, которе не будут предложениями сдать 30% территории Украины вместе с их населением в руки россиян.

Напомним, Моди посещал Киев 23 августа. Он заявил что готов лично играть любую роль для помощи в достижении мира, а также назвал себя другом Зеленского и призвал его к переговорам с Россией.