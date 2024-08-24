"Якщо у нас не вийде": Зеленський розповів про плани завершення війни з РФ

Усі повинні стояти міцно проти агресії Путіна

Україна робитиме все, аби змусити диктатора РФ Володимира Путіна зупинити війну дипломатично. Проте, якщо це не спрацює, Збройні Сили України будуть готові відкинути окупантів з нашої території.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу у Києві, повідомляє РБК-Україна.

За словами голови держави, закінчити війну можна лише після відновлення територіальної цілісності нашої держави та унеможливлення повторної агресії Кремля.

"Ми будемо робити все, щоб змусити Путіна закінчити цю війну дипломатично, щоб було менше втрат, людей передусім, і часу. Але, якщо у нас це не вийде, якщо партнери "посиплються" і не будуть стояти міцно проти агресії Путіна, то ми зробимо все, щоб наша армія була готова справедливо витиснути Путіна з території нашої країни", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, у своєму урочистому зверненні до Дня Незалежності Зеленський наголосив, що наш народ завжди повертає борги й навіть із відсотками. Тому кожен, хто несе зло на нашу землю, збиратиме його плоди на своїй території. І це не помста чи зловтіха, а бумеранг для зла.

Раніше "Телеграф" розповідав, що наприкінці серпня мали відбутись таємні переговори між Україною та Росією про часткове припинення вогню, але їх перервала операція на Курщині. Проте Київ готовий працювати над миром навіть без Москви.